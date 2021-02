Begin maart testevenementen in Ziggo Dome: ‘Terug naar normaal’

Beeld Brunopress

De data waarop deze testevenementen plaatsvinden werden maandagmiddag bekendgemaakt door Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken, tijdens het congres van Back to Live in de jaarbeurs in Utrecht. “Terug naar normaal, of het nu gaat om een congres met je collega’s, een sportwedstrijd of een concert bezoeken: dat wil iedereen graag,” zei de staatssecretaris. Het congres zelf is maandag ook een officieel testevenement.

Keijzer onderstreepte het belang van vooruit kunnen kijken. “Niet alleen biedt dit perspectief voor de ondernemers, maar ook voor bezoekers. We snakken er allemaal naar. Met deze praktijktesten bieden we dat op een veilige en verantwoorde manier, waarbij we rekening houden met de ontwikkelingen van het coronavirus. Naast de al bekende praktijktesten, starten we in maart ook met het testen op twee evenementen binnen en twee festivals buiten. En dat is vooruitkijken.”

Op zaterdag 6 maart wordt om 15.00 uur gestart met een dance-event in de Ziggo Dome in Amsterdam-Zuidoost. Een dag later vindt er in dezelfde zaal een concert plaats. Een week later is het de beurt aan het evenemententerrein van Walibi in Biddinghuizen. Op zaterdag 13 maart begint daar om 13.00 uur een dancefestival en op zondag 14 maart is er een popfestival.

Verhoogde bezoekerscapaciteit

Bij de evenementen in de Ziggo Dome worden 1300 bezoekers toegelaten die worden verdeeld in 5 bubbels van 250 personen en 1 groep van 50 personen. In Biddinghuizen worden 1500 bezoekers verwacht die verdeeld zullen worden in 3 groepen van 500. Diverse partijen, waaronder het RadboudUMC, zullen tijdens het evenement onderzoek doen naar de contactmomenten. ‘Aan de hand van de onderzoeksresultaten wordt toegewerkt naar veilige en verantwoorde evenementen met een verhoogde bezoekerscapaciteit, zoals voorheen,’ is te lezen in het persbericht.

Naast het congres in de Jaarbeurs en de evenementen van ID&T en Mojo zal er op zaterdag 20 februari getest worden tijdens een voorstelling van Guido Weijers in het Beatrix Theater in Utrecht. Dat geldt ook voor voetbalstadions op zaterdag 21 februari en zaterdag 28 februari tijdens thuiswedstrijden van NEC en Almere City in de Keuken Kampioen Divisie.

Voor bezoekers van de testevenementen geldt dat zij in de 48 uur voor de start van het evenement een PCR-test moeten ondergaan en vijf dagen erna. De line-up wordt binnenkort bekendgemaakt en dan zal ook de kaartverkoop starten. Via de website backtolive.nl kunnen vrijwilligers zich alvast inschrijven en op de hoogte worden gehouden.