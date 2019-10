Beelden vrijgegeven van verdachten plofkraak Hoofddorpplein

- Beeld Opsporing Verzocht

De kraak werd in de nacht van 14 op 15 oktober rond 3.00 uur door twee mannen gepleegd.

De twee daders staan op beeld van de beveiligingscamera’s van de automaat. Erg goed zijn ze niet te zien op de beelden, die dinsdag werden vrijgegeven in het programma Opsporing Verzocht. Tussen de stofwolken van de explosie door is te zien hoe de twee hun weg banen door het puin dat de explosie had aangericht. Na de kraak vluchtten zij op een scooter in de richting van het Hoofddorpplein.

De twee mannen zijn ook later nog gefilmd ter hoogte van de Westlandgracht.