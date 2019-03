Beelden vrijgegeven van overval op 76-jarige vrouw

De overval vond plaats op woensdag 30 januari 2019. De vrouw werd op de grond gegooid, waardoor ze haar schouderblad brak. Ook haalden de daders de alarmknop van haar nek. Sinds de overval is de vrouw niet meer in staat om voor zichzelf te zorgen en verblijft ze in een tehuis.



De daders reden voor de overval eerst in een zwarte Seat Leon door de straten van Osdorp. Op bewakingsbeelden is te zien hoe één van de twee mannen een tijdje rondhangt bij de zij-ingang van de flat. Wanneer het hem niet lukt om binnen te komen, komt hij rond 16.40 uur terug met versterking.



Mogelijk vergissing

Mogelijk hadden de mannen zich vergist in de woning. De vrouw heeft namelijk geen waardevolle spullen, waardoor ze er alleen vandoor zijn gegaan met haar portemonnee. Bij het vertrek wekten de mannen ook de indruk dat ze iets anders hadden verwacht.



Beide daders spraken Nederlands met een buitenlands accent. Ze lijken allebei een blanke of lichtgetinte huidskleur te hebben. De man met de blauwe spijkerbroek droeg mogelijk een jas van het merk Canada Goose.



Bewakingsbeelden

De zwarte Seat Leon is door verschillende camera's in de omgeving gefilmd. Het gaat om een wat ouder model met vijf deuren. Er zaten Nederlandse kentekenplaten op de auto en velgen met vijf spaken.



De politie komt graag in contact met getuigen die iets gezien hebben.