Beelden vrijgegeven van man die handgranaat achterliet bij club Abe

Op de beelden die te zien zijn in Bureau 020 van AT5 is te zien hoe een man in de nacht van 23 op 24 augustus rond vier uur 's nachts naar de club in de Amstelstraat loopt. Hij probeert daarna met tape de handgraat op het raam van het pand te plakken, maar wanneer hij wegloopt valt het explosief op de grond.



Daarop komt de man terug en lijkt met de handgraat te willen vertrekken, maar loopt dan toch weer naar de deur van de club. Daar bevestigt hij het explosief met tape aan de deurklink.



Donderdagochtend wordt de handgranaat ontdekt. Reinigingsmedewerkers zien bij het schoonspuiten van de straat iets verdachts in een portiek en waarschuwen de politie. Het Team Explosieven Verkenning maakt de handgranaat rond 11.00 uur onschadelijk.



De politie zegt aanwijzingen te hebben dat de granaat bewust in het portiek bij club Abe is neergelegd.



Op last van de burgemeester werd club Abe dezelfde dag nog gesloten. Naast de handgranaat, waren ook andere recente geweldsincidenten en een eerdere gedwongen sluiting hier aanleiding voor.