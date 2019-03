Beelden vrijgegeven overval Febo in de Watergraafsmeer

Bij de Febo aan het Galileïplantsoen stormen op zaterdag 20 oktober 2018 kort na 19.30 uur twee overvallers binnen. Ze dreigen met een vuurwapen en schreeuwen dat ze geld willen.



Terwijl de ene dader de medewerker onder schot houdt, klimt de andere boven op de toonbank om geld uit de kassa te graaien. Wanneer hun aandacht even verslapt, weet de medewerker het vuurwapen af te pakken. Hierop kiest het duo het hazenpad.



Het viel de medewerker op dat de twee overvallers ieder een andere kant op gingen; één in de richting van het Archimedesplantsoen en de ander richting de Radioweg.



Daders

De man met het vuurwapen is tegen de 1.70 meter lang en wordt 20 jaar oud geschat. Hij droeg een spijkerbroek en witte schoenen met donkerkleurige zolen.



De andere dader, die op de balie klom, wordt een paar jaar ouder geschat. Hij is tegen de 1.80 meter lang. Hij droeg een bril, donkerkleurige broek en had zwarte gympen met witte zolen. Ook had hij een baardje.



Beide mannen droegen zwarte handschoenen, een pet en een zwarte jas met capuchon.



De politie komt graag in contact met getuigen die iets gezien hebben.