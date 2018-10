Beelden van ramkraak kledingwinkel in Zuid

Op de bewakingsbeelden, die verspreid zijn via AT5-programma Bureau 020, is te zien hoe een auto rond 5.00 uur tegen de pui van de winkel aanrijdt. Die poging mislukt: de ruit buigt mee, maar blijft intact.



Daarom wordt een tweede poging ondernomen, waarbij de auto wel door het raam schiet. Een andere man die met een scooter aankomt, kan door het gat naar binnen glippen, maar de bestuurder heeft zichzelf klemgereden tegen de muur. Door een ruit aan de passagierskant te breken, kan hij uiteindelijk alsnog uit het voertuig komen.



Beiden proberen daarna zoveel mogelijk designerkleding mee te nemen, maar door de plek van de auto en de smalle ruimte in de ruit blijkt dat nog best lastig. Met moeite wurmen ze zich naar buiten, om daarna op de scooter te vluchten.



Merkkleding

De eigenaar van de kledingwinkel zegt tegen AT5 dat de ramkrakers alleen al voor 50.000 euro aan schade hebben aangericht. Daar komt het bedrag voor de gestolen merkkleding - een jasje uit de winkel kost al gauw duizend euro - nog bovenop.



De politie hoopt dat iemand de twee daders herkent. Ze droegen die nacht donkere kleding: de ene een jas met capuchon, skinnyjeans, een pet, handschoenen en een gezichtsmasker, de ander een trui met capuchon over zijn hoofd en een gewatteerde jas.



De donkergrijze Renault Megane die gebruikt werd bij de kraak is die nacht rond 3.30 uur gestolen in Diemen. De scooter, wellicht een motorscooter, is niet teruggevonden.