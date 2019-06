Beelden van gewelddadige rovers in Zuid

Daders van de horlogeroof bij het Apollo-hotel. Beeld Opsporing Verzocht

Of het om dezelfde daders gaat is onduidelijk, maar hun werkwijze is identiek. De beelden werden dinsdag vertoond in Opsporing Verzocht.

In de nacht van 2 op 3 februari parkeerden een man en zijn vriendin rond 0.45 uur aan de Bronckhorststraat voor hotel Muse. Pratend lopen zij richting hun huis. Plotseling wordt de man aangevallen door twee mannen die zijn nek pakken en zijn ogen in zijn oogkassen proberen te drukken. Als zijn vriendin hem te hulp schiet, wordt ze in haar gezicht getrapt. Ze valt flauw. Als ze bijkomt ziet ze dat haar vriend wordt mishandeld. De daders proberen zijn horloge van zijn pols te rukken, maar dat mislukt. Vreemd genoeg liggen hun telefoons op de grond, die laten de daders liggen.

Als een hotelgast te hulp schiet, vluchten de daders richting Van Baerlestraat. In het hotel blijkt dat de vrouw haar schouder op meerdere plekken gebroken heeft.

De politie is op zoek naar de daders. De twee mannen spraken onderling Arabisch. Een van hen had kort, zwart haar en droeg een trainingsbroek van het merk Givenchy. Hij had ‘een knap gezicht’, aldus het slachtoffer. De andere man is vermoedelijk begin 20.

Patel Philippe horloge

Drie dagen later werd opnieuw iemand slachtoffer van twee horlogedieven aan de Apollolaan. Een Rolls Royce parkeert bij het Apollo-hotel. Twee mannen rennen in de richting van de auto en duwen de bestuurder naar de grond. Ze grijpen zijn horloge van het merk Patek Philippe van zijn pols. Het horloge heeft een waarde van meer dan 100.000 euro.

Het is onduidelijk of deze daders dezelfde mannen zijn, maar hun werkwijze is identiek. Ze werden afgezet en opgehaald door een zwarte Renault Clio.