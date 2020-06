Beeld van Gandhi in Zuid besmeurd met rode verf

Beeld Olaf Heyblom

Het beeld is besmeurd met rode verf en op de sokkel van het beeld is ‘racist’ geschreven. Op een andere kant staat het getal 1312, wat verwijst naar de afkorting A.C.A.B.: All cops are bastards.

Pramod Sharma van de Stichting Standbeeld Mahatma Gandhi ziet hoe medewerkers de verf van ‘zijn’ beeld afschrapen: “Waardeloos, ik snap het ook niet. Ghandi is juist tegen geweld. Terwijl dit juist een vorm van geweld is.”

Het is nog niet bekend wie er achter de bekladding zit. Een medewerker van de kunstwacht, die onderhoud en reparaties verzorgt, zegt dat de schoonmaakwerkzaamheden nog wel uren kunnen duren. “Als je agressief te werk gaat, gaat het sneller. Maar je moet juist voorzichtig zijn met zo’n beeld.”

Nog nooit meegemaakt

Dan komt ook de 75-jarige buurtbewoner Nel aanlopen. “Ik woon hier al veertig jaar en dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik heb hoogstens wel eens een Ajaxpetje er afgehaald. Ik ben bang dat ze het beeld gaan slopen. Ik snap het ook niet, ze verwijten Gandhi wat ze zelf ook doen. Dit is kwaad met kwaad bestrijden.”

De Amerikaan Jeffrey Prins, woonachtig op de Churchill-laan reageert verbaasd. “Het is bizar en triest. Gandhi was heilig en juist heel vreedzaam. Hij heeft zich ingezet voor alle mensen.”

Black Lives Matter-protesten

Sinds de gewelddadige dood van de zwarte Amerikaan George Floyd en daaropvolgende wereldwijde Black Lives Matter-protesten is er veel discussie over straatnamen en standbeelden van personen met een koloniaal verleden. Overal ter wereld worden standbeelden van omstreden historische figuren neergehaald of beklad. Het is nog niet zeker of de bekladding van het Gandhi-beeld hiermee te maken heeft.

