Beeke geëerd met guerrilla-actie Stadsschouwburg

Oud-medewerkers van zijn studio hingen aan de gevel van de Stadsschouwburg een reuzenversie van het geruchtmakende affiche dat hij in 1981 maakte voor de voorstelling 'Troilus en Cressida' van toneelgroep Globe.



Beeke ontwierp voor de Shakespearetragedie een affiche waarop het blote achterwerk van een voorovergebogen vrouw was te zien. Voorzien van een staart en leren riemen zag dat er uit als de kont van een paard. Prominent in beeld was op het affiche de vagina van de vrouw. Het affiche liep indertijd veel verontwaardiging op. Op sommige plekken werd het door boze burgers overgeschilderd met verf.



Adieu Anton

Het affiche dat woensdagmiddag werd opgehangen op de voorgevel van de Stadsschouwburg is 7x12 meter groot. De oud-medewerkers van Beeke, die witte overalls droegen met op de rug de tekst 'Adieu Anthon', hadden het eigenlijk willen ophangen op de gevel van het Stedelijk Museum, maar dat wilde niet meewerken.



De Stadsschouwburg ging wel akkoord, maar verzocht het affiche na een half uur, waarin de politie twee keer was komen kijken, weer weg te halen.



Later op de middag werd de kist van Beeke van zijn woning aan het Hortusplantsoen per boot naar begraafplaats Zorgvlied gebracht. Op nadrukkelijk verzoek van Beeke was de uitvaart een swingende gebeurtenis, waarbij een Surinaamse drumband voor de muziek zorgde.



Lees ook: Anthon Beeke (1940-2018): sarren als constante in zijn oeuvre