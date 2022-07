Bedwantsen terroriseren woningen aan Witte de Withstraat: ‘We leven in paranoia’

Betwantsen zijn kleine parasieten die dol zijn op donkere hoekjes en mensenbloed en flinke jeuk kunnen veroorzaken. Beeld Getty Images

“Je ziet ze over de muur lopen overdag. Ze houden zich schuil onder de vloer onder de muren. En als je slaapt komen ze zich voeden. Dan voel je iets over je heen kruipen en zie je tientallen beestjes in je bed,” zegt Maria de Mol van Otterloo, die zo gek werd van de bedwantsenplaag in haar sociale huurwoning van Ymere in West, dat ze verhuisde.

Mohammed Yacoubi woont met zijn gezin nog wel in een van de besmette panden, die hij ook van Ymere huurt. “Je wordt continu wakker. Het is thuis een soort paranoiasfeer geworden. Bij elk klein zwart plekje denk je: Is het een bedwants? Ik heb ook een baby van acht maanden, elke ochtend kijk ik naar haar handen en voeten om haar te controleren.”

Te laat in actie

De eerste bedwantsen, kleine parasieten die dol zijn op donkere hoekjes en mensenbloed en flinke jeuk kunnen veroorzaken, troffen de bewoners van de Witte de Withstraat drie jaar geleden aan. Ziek word je er niet van. Veel reizigers kennen de roodbruine diertjes van hotel- en hostelbedden.

De Mol van Otterloo denkt dat de bedwantsen via een naburig appartement binnenkwamen. Bedwantsen kunnen zich namelijk via muren verplaatsen, weet ook bestrijdingsbedrijf Rentokil.

Nog eens acht tot negen panden in de straat hebben volgens de ex-bewoonster last gehad van de parasieten, in verschillende gradaties.

Omdat ongedierte officieel valt onder ‘klein gebrek’ moesten de huurders de bestrijdingskosten in eerste instantie zelf betalen. Niet iets wat voor iedereen mogelijk is, zeggen De Mol van Otterlo en Yacoubi: “Het kost 400 euro per kamer.” Dus na flink aandringen van de bewoners bij Ymere zijn bestrijdingsbedrijven verschillende keren langs geweest.

Maar te laat, zegt Yacoubi, die al twaalf jaar in zijn sociale huurwoning woont. Nu komen de dieren keer op keer terug, zegt hij. “Ze hebben het geprobeerd, maar de bedwantsen zitten er nog steeds.” Samen met De Mol van Otterloo trok hij vorige week dan ook bij Stadsdeel West aan de bel. Hun boodschap: Woningcorporaties moeten sneller in actie komen.

Rigoreuze oplossingen

Een woordvoerder van Ymere bevestigt dat het inderdaad om meerdere woningen gaat en dat meerdere pogingen zijn gedaan om de beestjes weg te krijgen. Over het algemeen valt het probleem volgens Ymere onder eigen verantwoordelijkheid en is de corporatie alleen verplicht het op te lossen wanneer zij de woning aan een nieuwe huurder geven mét bedwantsen. Omdat de woningen in de Witte de Withstraat in deze staat echter mogelijk niet meer te verhuren zijn – er staan nu zelfs twee woningen leeg – greep Ymere in. Zonder succes.

De enige oplossing die nog rest, is rigoureus, aldus de woordvoerder. “Alle bewoners moeten tijdelijk worden verhuisd en het pand moet worden gestript. Dit plan staat nu in de steigers.”

Het stadsdeelbestuur van West wil naar aanleiding van het verhaal van de bewoners tijdens de commissievergadering in gesprek te gaan met Ymere.

