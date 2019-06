Bedrijven willen meer mensen enthousiasmeren voor techbanen

Het programma TechConnect moet ervoor zorgen dat meer jongeren uit kwetsbare wijken, meer mensen met een migratieachtergrond en ook meer vrouwen instromen in techbanen. De tekorten in die sector zijn enorm: per jaar heeft regio Amsterdam ongeveer 10.000 vacatures voor bijvoorbeeld programmeur en data-analist, en naar verwachting worden dat er alleen maar meer.

Het programma is een combinatie van initiatieven. Zo is er een samenwerking met de UvA en de VU om IT-medewerkers te enthousiasmeren voor het onderwijs. De ambitie is om over vier jaar 300 informaticadocenten te hebben opgeleid. “Daardoor komen kinderen op de middelbare school direct in aanraking met technologie, en kiezen ze later misschien vaker voor het vak van programmeur,” zegt Ruben Nieuwenhuis, met Viktor Bos oprichter van TechConnect. “Als je hun vraagt of ze interesse hebben in het onderwijs, zeggen ze: ik ben niet zo goed met voor groepen staan. Maar dan leggen wij ze uit dat lesgeven tegenwoordig niet meer betekent dat je altijd drie kwartier voor de klas staat.”

Vooroordelen wegnemen

Het wegnemen van vooroordelen over technologie als beroep is een van de pijlers van TechConnect. De online gids TekkieWorden vertelt wat het vak inhoudt en wat de perspectieven zijn, ook in het Turks en Arabisch, zodat jongeren vaker deze kant kiezen in plaats van rechten of geneeskunde – studierichtingen die meer status hebben.

Maar de initiatiefnemers kwamen ook allerlei praktische obstakels tegen: mensen die het zich domweg niet konden veroorloven om zich te laten bijscholen. Voor hen wordt een studiefonds opgericht waarmee schulden tijdelijk kunnen worden gesaneerd en waaruit leefgeld kan worden uitgekeerd.

In Amsterdam-Nieuw-West en in de Zaanse wijk Poelenburg worden programmeerscholen opgezet, naar het Vlaamse voorbeeld Molengeek, een tech hub midden in de Brusselse wijk Molenbeek. Hier kunnen werkloze jongeren op elk niveau instromen.

“Digitale kennis is steeds meer een noodzaak voor de arbeidskracht van morgen,” zegt Corinne Vigreux, medeoprichter van TomTom. “TechConnect moet ervoor zorgen dat ongeacht leeftijd, achtergrond, man of vrouw, iedereen het beste kan halen uit de arbeidsmarkt van de toekomst.”