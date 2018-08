Bedrijven scannen op witwaspraktijken: ook in Amsterdam?

Terwijl allerlei multinationals streven naar meer vrouwen in de top, gaan bij de Italiaanse professor en onderzoeker Michele Riccardi (38) juist de nekharen overeind staan als een bedrijf vrouwelijke aandeelhouders en leidinggevenden heeft.



Het kan namelijk een indicatie zijn dat een bedrijf is geïnfiltreerd door een criminele organisatie. "Vrouwelijke aandeelhouders zijn vaak zetbazen van criminelen op de achtergrond. Hetzelfde geldt voor relatief jonge of oude aandeelhouders."



Riccardi weet waarover hij praat. Hij is adjunct-hoogleraar Business Economics aan de Universiteit van Milaan en onderzoeker bij het Milanese criminologische instituut Transcrime, waar hij is gespecialiseerd in witwassen en criminele infiltratie in de economie.