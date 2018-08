Bedrijven op NDSM-werf kampen met gespuis

Mensen moeten zich veilig voelen, maar ook vrij en onbespied, zegt Bonekamp

"Als wij de politie bellen zijn ze er altijd snel. Daar ben ik blij om. Maar de afwikkeling na zo'n inbraak verloopt wel moeizaam. In het voorjaar is hier dj-apparatuur met een waarde van 30.000 euro gestolen. We hadden ook nog eens 10.000 euro schade."



"Op de camerabeelden zie je de daders met van die grote weekendtassen naar buiten lopen. Ze zijn nog steeds niet gepakt." Pllek heeft extra veiligheidsmaatregelen genomen. Net als het Kraanhotel - oftewel het Crane Hotel Faralda Amsterdam - is Pllek nooit onbeheerd.



Cameratoezicht

De NDSM'ers hebben inmiddels een appgroep waar verdachte zaken worden gedeeld. Ook zijn de lijntjes met de wijkagent kort, zegt Lucas Bonekamp, zakelijk directeur van de Stichting NDSM-werf.



"We hebben beveiligers die hier hun rondes rijden. Dus we doen van alles."

De vraag of de hele NDSM cameratoezicht moet krijgen, blijft voer voor discussie. Een keuze is het niet, want de gemeente moet die beslissing nemen. Of cameratoezicht op het NDSM-terrein überhaupt wenselijk is? Daar zijn de ondernemers niet over uit.



"Als je een bordje bij het hek hangt: 'Cameratoezicht', dan krijgt het toch meer het karakter van een industrieterrein." Mensen moeten zich veilig voelen, maar ook vrij en onbespied, zegt Bonekamp.



Vergelijkbaar is de kwestie of er meer verlichting moet komen. Donkere hoekjes voelen onveilig.



"Maar als je het terrein vol zet met lantaarnpalen, lijkt het net een grote parkeerplaats. De vraag is of fel licht en camera's bij het karakter van een vrijplaats passen."