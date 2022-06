Bedrijven op de Zuidas doen ’s nachts de lichten uit

Veel bedrijven op de Zuidas staan ’s avonds volop in het licht terwijl er nauwelijks mensen aanwezig zijn. Beeld Hollandse Hoogte / Kim van Dam

Het besluit om de lichten te doven is genomen tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van directeuren uit het kantorengebied, meldt de Green Business Club (GBC) Zuidas. Nu blijven de lichten in het gebied vaak nog schijnen vanwege het gedrag van medewerkers, het ontbreken van lichtsensoren of het ontbreken van een eindverantwoordelijke. De Zuidas was daardoor ook in het donker een opvallende verschijning.

Energieverspilling

Voortaan moet het tussen elf uur ’s avonds en zes uur ’s ochtends zo vaak mogelijk donker zijn. Ook onder andere ingenieursbureau Arcadis, woningbelegger en -verhuurder Vesteda doen mee. Volgens de GBC Zuidas zullen meer bedrijven volgen.

De club wil ook kijken naar andere vormen van enegrieverspilling op de Zuidas. “Het gaat ook om kritisch kijken naar klimaatsystemen, kan de thermostaat in de winter omlaag en in de zomer omhoog?” vraagt programmadirecteur Eline Kik van GBC Zuidas zich af.

De komende maanden wordt voor een aantal panden gekeken welke maatregelen op korte termijn kunnen worden doorgevoerd.