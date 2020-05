Bedrijven mogen soms toch mensen ‘temperaturen’

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een beetje bakzeil gehaald. De privacywaakhond meldde afgelopen week nog in Het Parool dat het temperaturen van kantoorpersoneel volgens de privacyregels niet is toegestaan, nu blijkt er toch een maas in de regels te zitten.