Bedrijven helpen de horeca: restaurants en cafés te huur als reclamezuil

‘Dirk steunt Bar Spek door deze ruit te huren totdat ze weer open kunnen,’ staat op de felrode poster die achter het raam van het café aan de Admiraal de Ruijterweg prijkt. Het idee om verlieslijdende cafés en restaurants te koppelen aan bedrijven die wel floreren komt van het Amsterdamse creatieve bureau Tosti Creative.

Reclame voor de Horeca wil zo een win-winsituatie creëren: bedrijven adverteren op A-locaties, zoals bij Moak Pancakes op de Ferdinand Bolstraat, en tegelijkertijd steunen ze horeca-ondernemers die nog altijd louter geopend zijn voor bezorging en afhaal.

Supermarkt Dirk van den Broek is de eerste adverteerder en heeft toegezegd de horeca in ieder geval te steunen tot de terrassen weer open mogen. Directeur Marcel Huizing noemt het een ‘uiterst sympathiek initiatief’.

Vooralsnog doen er negen Amsterdamse zaken mee met de actie. Ook onder meer Bartack, Bar Baarsch, Bar Dó, Restaurant Moeders en Huis van iemand anders zijn tijdelijk deels omgedoopt tot reclamezuil. Hoewel alle tot nu toe aangesloten zaken in Amsterdam zijn gevestigd is het concept landelijk, zegt Roby Hormis van Tosti Creative. Restaurants, cafés en adverteerders kunnen via het bureau aan elkaar gekoppeld worden.