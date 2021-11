Bedrijfspanden beschadigd door explosies in Nieuw-West

Beeld ANP

De explosies, vermoedelijk veroorzaakt door molotovcocktails, waren in de nacht van vrijdag op zaterdag iets na middernacht in de Lodewijk van Deysselstraat. De ruiten van beide panden zijn volledig vernield. Vanwege de brand, die door de brandweer werd geblust, moesten omwonenden even hun woning verlaten. Niemand raakte gewond.

De panden zijn van verschillende eigenaren. Een pand is van stichting IMD, een organisatie die zich richt op preventieve jeugdhulp. In een ander pand zit kledingzaak Luxury Abaya.

De politie vermoedt dat er twee jonge mannen achter de incidenten zitten. Zij renden na de explosies weg in de richting van de Burgemeester van Leeuwenlaan. Het is vooralsnog niet duidelijk waarom ze het voorzien hadden op deze panden.