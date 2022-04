Bedrijfsleven bezorgd over voortgang Zuidas: ‘Den Haag neemt het niet serieus’

Beeld Lin Woldendorp

De drie partijen dringen in een brandbrief aan minister Marc Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) aan op haast. Volgens Oram, VNO-NCW en ov-reizigersvereniging Rover dreigt Amsterdam vast te lopen zolang het Zuidasdok, waarbij de snelweg onder de grond gaat en het aantal sporen plus Station Zuid wordt uitgebreid, niet vlot wordt getrokken.

De werkzaamheden liggen als sinds zomer 2019 stil, na een conflict tussen Rijkswaterstaat en een bouwcombinatie over de stijgende kosten van het megaproject. Dat liep zo hoog op, dat de bouwcombinatie van het werk werd gestuurd. Het afgelopen jaar is alleen het allernoodzakelijkste aan de Zuidas gedaan, waaronder de al in gang gezette aanleg van een tweede voetgangerstunnel.

Inmiddels liggen alle werkzaamheden stil. In plaats van al het werk in een keer aan te besteden, is het project nu in stukjes opgeknipt, Maar ook dat loopt niet soepel. Vorig najaar bleek al dat de verwachte vertraging nog langer zal duren en de kosten - inmiddels 3,1 miljard - nog verder zullen oplopen. De benodigde 1,2 miljard euro om het gat te dichten, is nog altijd niet gevonden.

Radiostilte

‘Het huidige financieringstekort vormt een gevaar voor de internationale bereikbaarheid van Nederland,’ schrijven Oram, VNO en Rover. ‘Zonder de benodigde investeringen nemen capaciteitsproblemen in het ov en op de weg hier steeds verder toe.’

Het is niet de eerste keer dat het Amsterdamse bedrijfsleven in Den Haag aan de bel trekt. “We hebben dit al eerder verstuurd,” zegt voorzitter Kees Noorman van ondernemersvereniging Oram, “maar nooit antwoord gehad. Dat ze niet reageren, maakt ons best onzeker. Die radiostilte is bedenkelijk.”

“We betwijfelen of er in het nieuwe kabinet voldoende besef is van het belang van het Zuidasdok. Dit is geen lokaal project, maar is cruciaal voor de hele infrastructuur in de Randstad. Ik ben teleurgesteld dat het zo lang duurt en er uit Den Haag zo lauwtjes wordt gereageerd. De kosten zullen met de enorme druk op de bouwbranche niet minder worden als nog langer wordt gewacht.”

Noord/Zuidlijn

De toch al onzekere komst van tenminste 175.000 woningen loopt volgens de drie spaak als niet eerst de infrastructuur wordt aangepast. Daarnaast hangt de uitbreiding van station Amsterdam Centraal en de voorgenomen verlenging van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol nauw samen met de werkzaamheden aan de Zuidas.

Noorman: “Zowel op het spoor als op de weg loopt het nu al weer vast. Maar je kunt al die extra sporen niet aanleggen als er aan de Zuidas niets gebeurt. Sommige dingen kan je niet uitstellen. Het hangt allemaal samen.”