Bedrijfsleven: ‘Amsterdam mag niet langer stad van seks en drugs zijn’

Beeld Amaury Miller

Doe iets aan de openlijke raamprostitutie op de Wallen, en verplaats coffeeshops of maak softdrugs minder makkelijk beschikbaar voor buitenlandse bezoekers. Het zijn dit keer geen boze binnenstadbewoners of linkse partijen die dit zeggen, maar het verenigde Amsterdamse bedrijfsleven, in een open brief aan burgemeester Halsema en de partijen in de gemeenteraad.

Het gaat om acht organisaties zoals VNO-NCW, MKB Amsterdam, Koninklijke Horeca afdeling Amsterdam en binnenstadvereniging City, met een gezamenlijke achterban van duizenden ondernemers. Zij willen na corona een focus op kwaliteitstoerisme, zoals congresgangers. “Deze zomer hebben we gezien wat er gebeurt als we niets doen, dan komen als eerste de drugstoeristen uit omliggende landen met excessieve drukte en overlast als gevolg,” zegt VNO-NCW-regiovoorzitter Hans Bakker. “Na corona willen we niet meer dat mensen specifiek voor seks en drugs naar Amsterdam komen, we moeten een kwaliteitsstad zijn,” zegt Cityvoorzitter Willem Koster.

Tienpuntenplan

In een tienpuntenplan staan allerlei maatregelen die de bezoekerseconomie van Amsterdam moeten transformeren. Onder meer een oproep voor een totaalverbod op vakantieverhuur zoals Airbnb, de wens om via gerichte campagnes congres- en kwaliteitsbezoekers aan te trekken en een financiële impuls, zodat er meer handhavers op straat komen.

Volgens Bakker moet de gemeente de regie nemen om de bezoekerseconomie weer te herstellen zodra corona onder controle is. “Maar hierbij is het niet de bedoeling om het toerisme precies zo terug te laten komen als het voor Covid-19 was,” zegt Bakker. “Er kwamen steeds meer mensen naar Amsterdam die geen respect hebben voor de stad en alleen met zichzelf bezig zijn.”

Ondernemers pleiten al langer voor het binnenhalen van congressen en campagnes om kwaliteitstoeristen te trekken, maar dat zij hieraan consequenties verbinden is nieuw. Volgens Bakker en Koster is dat logisch omdat de functie van coffeeshops en raamprostitutie in de loop der jaren is veranderd. “Het is nooit de bedoeling geweest dat er drommen mensen langs de ramen zouden lopen om zich te vergapen aan de sekswerkers, net zo min als dat het de bedoeling was om van coffeeshops een uitwijkmogelijkheid voor buitenlanders te maken, zodat zij softdrugs kunnen gebruiken,” zegt Bakker.

Negatieve gevolgen

Dat de beperking van softdrugs voor toeristen ook negatieve gevolgen kan hebben, zoals straathandel, daarvan is Koster zich bewust. “Je moet niet wachten tot er een oplossing is voor de hele softdrugsketen, die komt er voorlopig niet,” zegt Koster. “We willen dat de lange rijen buitenlandse jongeren bij de coffeeshops verdwijnen, dat imago doet ons geen goed.”

Dat door deze koerswijziging in de toekomst minder toeristen voor Amsterdam zouden kunnen kiezen, neemt het bedrijfsleven op de koop toe. “In het uiterste geval zou dat niet erg zijn, als we maar net zoveel mensen aan het werk kunnen houden en de marges op niveau blijven,” zegt Bakker.

Burgemeester Halsema en de raad discussiëren al langer over de mogelijkheden om raambordelen te verplaatsen of om toeristen te weren uit coffeeshops. Bakker en Koster bezweren dat hun steun voor deze veranderingen niet verdwijnt als de pandemie voorbij is. Koster: “Sommige ondernemers op de Wallen zeggen: ‘dit hebben we zo vaak gehoord’, maar als het aan mij ligt waait dit niet meer over.”

Volgens Bakker is de roep om hervormingen op de Wallen een helpende hand van ondernemers aan de gemeente, nu moet de stad duidelijkheid scheppen over de toekomst. “Ondernemers en hun personeel kijken door corona in een zwart gat. De minstens 61.000 mensen die in de Amsterdamse bezoekerseconomie werken, hebben perspectief nodig.”