Bedrijfsleider van restaurant Mio over vermoorde Elias Assaf: ‘Hij maakte altijd slimme grapjes, a funny guy’

Boom tegenover Mio waar Elias Assaf vaak stond te roken. Beeld Joris van Gennip

Elias Assaf werkte ongeveer een jaar bij restaurant Mio op de Kloveniersburgwal, net tegen de Nieuwmarkt aan. Het is een Italiaans restaurant van de toeristische categorie: je kan er pizza’s en pasta’s eten, maar ook burgers en gegrilde steaks.

De Italiaanse bedrijfsleider Paolo (27) werkt nu zo'n drie jaar in het restaurant. Hij kende Assaf goed, zegt hij bedroefd aan een tafeltje. “We gingen goed met elkaar om. Hij was heel intelligent, hij maakte altijd slimme grapjes. A funny guy.”

Goede werksfeer

Assaf begon in de bediening, en werkte zich in een paar maanden op tot manager. “Hij deed de avondshift vanaf vijf uur, ik de ochtendshift. Hij was goed in zijn werk: heel scherp, hij zag alles. Dat is belangrijk in de horeca.” De sfeer in Mio was goed, de collega’s mochten elkaar graag. Na werktijd bleven ze vaak hangen in het restaurant. “Veel lachen en drankjes drinken. We gingen ook weleens wat drinken met mijn ex-vriendin, en de jongens van de ijswinkel hiernaast.”

Paolo weet verder weinig van Assaf: ze hadden vooral op het werk contact. Hij is sowieso een van de weinige medewerkers van Mio die hem hebben gekend. De meeste personeelsleden die er nu werken, zijn pas sinds kort in dienst. “Hij had weinig familie of vrienden die ik zag, en geen relatie of gezin. Ik weet wel dat hij in Oostpoort woonde, met een vogeltje. Wat daarmee is gebeurd: geen idee.” De eigenaar van het restaurant is niet bereikbaar voor vragen.

Op 11 april werd Assaf als vermist opgegeven. Hij werkte toen al een tijdje ergens anders, maar kwam nog regelmatig langs voor een drankje. Paolo: “Een paar weken na zijn verdwijning kwamen er nieuwsberichten online dat er een 38-jarige Amsterdammer uit Oost dood was gevonden. Zijn naam stond er niet bij, maar het kenteken van zijn auto wel. Daardoor wist ik toen al dat het om Elias ging.”

Vermoord in het klooster

Dinsdag werd bekend dat justitie een collega uit het restaurant van de moord verdenkt. Emad A. zou Assaf hebben gedood in een gastenverblijf van het klooster van Heiloo waar A. woonde en zijn lichaam daarna in stukken hebben gesneden. Assafs lichaam is in delen gevonden in koffers en vuilniszakken, in A.’s auto en in Duitsland. A. heeft bekend met zijn dood te maken te hebben, maar hoe is nog onduidelijk.

Emad A. werkte als kok in restaurant Mio, vertelt bedrijfsleider Paolo. Hij was recent gescheiden, kwam er ongeveer rond dezelfde tijd werken als Assaf. Ook zijn zoon werkte er een tijdje. “Ik kon niet goed met hem overweg, we hadden weleens vervelende discussies. Ik vond hem niet erg stabiel, mentaal. Maar dat is mijn mening. Van ruzies of iets dergelijks tussen hem en Elias heb ik nooit iets gemerkt, niemand hier. Ik had dit dus ook nooit verwacht.”

De brute moord waar de kok nu van wordt verdacht, noemt Paolo ‘beestachtig’. Toch verraste het hem niet helemaal. “Een paar dagen na de verdwijning van Elias kwam Emad weer werken. Zijn hele gezicht zat onder de blauwe plekken, alsof hij gevochten had. Niet veel later werd hij gearresteerd. Dus ik had al een vermoeden dat er iets was gebeurd.”

In het restaurant hebben ze het er niet meer over. “Het is vreselijk, maar we moeten door. Terug naar normaal.”