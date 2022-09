Bedrijf van beruchte autodealer Carel Buis beschoten

Beeld Getty Images

Buis (73) laat in een reactie aan De Telegraaf weten dat het ‘verschrikkelijk is wat er is gebeurd’. “Ik ben niet bedreigd en heb geen idee uit welke hoek dit komt,” zegt hij in de krant.

Buis’ bedrijf heeft Bently’s, Porsches, Ferrari’s, Audi’s en BMW’s in de etalage staan. De waardevolste auto is een Lamborghini Aventador, met een vraagprijs van 388.000 euro.

De politie laat weten dat er buurtonderzoek is gedaan en dat medewerkers van de forensische opsporing onderzoek hebben gedaan. “We proberen te achterhalen wie of wat hier achter zit,” aldus een woordvoerder.

Rechtszaken

Buis geldt al decennia als leverancier van exclusieve bolides aan de Amsterdamse onderwereld. Hij is tientallen jaren verwikkeld geweest in verschillende rechtszaken, waarbij banden met criminelen centraal staan. Onder hen de gevallen onroerendgoedtycoon Jan Dirk Paarlberg en Etienne Urka, rechterhand van de geliquideerde maffiabaas Klaas Bruinsma. Buis zou criminelen hebben afgeschermd met valse facturen, valse namen en fictieve transacties.

De recentste zaak betrof een conflict met met de ING. De bank trok de handen af van Buis’ bedrijf Novus Auto omdat het door de gebrekkige administratie niet kon controleren of malafide figuren de aanschaf van de peperdure bolides bij de bedrijven van Buis gebruiken voor het witwassen van misdaadgeld. De Amsterdamse rechtbank oordeelde dat ING daarmee in zijn recht stond.

Zelf was Buis zich van geen kwaad bewust. “Ik verkoop auto’s in het duurdere segment aan iedereen. Aan artiesten en BN’ers, aan de tandarts en de bakker,” zei hij tegen Het Parool.