Bedreigster Baudet krijgt 100 uur taakstraf

De rechtbank in Amsterdam vindt dat de vrouw schuldig is aan opruiing en bedreiging van de leider van Forum voor Democratie.



De Nijmeegse studente liep op 23 maart mee met een antiracisme-demonstratie in Amsterdam en scandeerde "Als je Thierry dood wil schieten, zeg dan paf!'' Baudet deed aangifte tegen de vrouw.



Werkstraf

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste eerder 180 uur werkstraf, waarvan zestig uur voorwaardelijk. Van den B. had tijdens de demonstratie haar gezicht bedekt met een sjaal. Ze werd gefilmd, het filmpje circuleerde vervolgens op sociale media, waarna de politie haar identiteit wist te achterhalen en haar oppakte.



Volgens het OM heeft Van den B. met haar actie "een open zenuw in de samenleving geraakt," door de associatie met de moord op politicus Pim Fortuyn in 2002. Van den B. heeft verklaard dat zij zich dit pas achteraf heeft gerealiseerd. Ze heeft spijt betuigd en gezegd dat het nooit haar bedoeling is geweest aan te zetten tot geweld tegen Baudet.