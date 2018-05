Bedreigingen en intimidatie bij voetbalclub DWS

Op hun site meldt het bestuur de algemene ledenvergadering, die eigenlijk donderdag zou plaatsvinden, een paar weken uit te stellen. "We kunnen niet hebben dat leden zich geïntimideerd of niet veilig voelen om langs te komen of om een stem uit te brengen."



"Een aantal mensen is geroyeerd of op non-actief gesteld en ze blijven doorzetten. Wij kunnen hun wel dingen verbieden, maar het stopt niet," meldt het bestuur.



Rust

Het is onduidelijk wat er precies speelt binnen de muren van de club. Het bestuur was niet bereikbaar voor verdere toelichting.



De club zegt te willen werken aan rust binnen de club onder begeleiding van de KNVB, gemeente, politie, vrijwilligers en trainers.



Leden van DWS worden deze week nog verder geïnformeerd. Vanaf aanstaande maandag gaan de trainingen weer gewoon van start en wordt er gewerkt aan de selecties voor volgend seizoen.



Onderhoud

Eerder werd op de site van DWS gemeld dat de club haar deuren gesloten zou houden vanwege onderhoud aan onder andere de riolering, kleedkamers en lekkages aan het dak.