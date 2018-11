Bedreiger Turks-Amsterdamse journalist veroordeeld

De man krijgt een geldboete van 750 euro en moet 250 euro schadevergoeding betalen aan Dogan.



Hij plaatste onder meer een foto van Dogan op Facebook en noemde hem in het bijschrift een 'landverrader en bastaard'. Hij benadrukte hierbij dat de journalist jarenlang schreef voor de Nederlandse tak van Zaman, de krant die bekend staat om zijn kritische houding tegenover president Erdogan en in verband wordt gebracht met de omstreden Gülenbeweging.



De bedreiging vond plaats vlak na de couppoging in Turkije in 2016, waar de Turkse geestelijke Fethullah Gülen achter zou zitten. Dogan ontving in die tijd naar eigen zeggen tientallen (doods)bedreigingen, voornamelijk van aanhangers van de Turkse president.



Dat de man juist in de nasleep hiervan bedreigende en beledigende berichten heeft verzonden, rekent de rechter hem zwaar aan.



Verhuizen

Dogan, die van zijn spreekrecht gebruik maakte in de rechtbank, zegt dat de bedreiging veel teweeg heeft gebracht. "Ik heb moeten verhuizen met mijn familie omdat we deze berichten over mij heen hebben gekregen. En ik ben ook naar de psycholoog geweest om hulp te zoeken."



"Ik ben enorm trots dat ik in een democratische rechtsstaat Nederland leef en wil tot einde van mijn leven hier in vrede wonen. Ik wil dat deze man de hoogste straf krijgt zodat hij weet en begrijpt dat we in een democratisch rechtsstaat wonen."



Lees ook: Arrestatie om bedreigen Turks-Amsterdamse journalist