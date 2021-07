Bedreiger Lale Gül langer vast: ‘Ik ga Nederlanders onthoofden’

Lale Gül. Beeld Marc Driessen

Dat besloot de rechter vrijdagmiddag tijdens een pro-formazitting in de Amsterdamse rechtbank, onder andere vanwege de ernst en hoeveelheid van de geuite bedreigingen en het risico op herhaling.

Het Openbaar Ministerie verdenkt Ö. – spijkerbroek, donkergroene winterjas, snorretje – ervan dat hij tussen 11 februari en 12 maart dit jaar via verschillende Instagramaccounts bedreigende berichten naar het account van Gül (23) heeft gestuurd. In de berichten stonden foto’s van vuurwapens, waaronder een AK47, met de tekst ‘S4H’, Sharia for ever, een bericht met de tekst ‘Jij staat officieel op de zwarte lijst van sharia4holland’ en ‘Sharia4holland is aanwezig in Amsterdam we weten hoe je eruitziet’.

Daarnaast zou hij via Whatsapp berichten hebben verstuurd waarin werd gedreigd met terroristische misdrijven. Daarin stond: ‘Ik ga Nederlanders onthoofden’ en ‘Ik ben de grootste bedreiging voor de Nederlandse samenleving’.

Het ging vrijdag niet om de schuldvraag, al liet zijn advocaat vallen dat hij alles al ‘ruiterlijk heeft bekend’. Het ging vooral over het feit of Ö. wel of niet vast zou moeten blijven zitten tot aan de inhoudelijke behandeling van de zaak eind september.

Autisme

Ja, zei de officier van Justitie, vanwege de veiligheid van de maatschappij. Ö. zou lichtzinnig hebben gedaan toen in verhoren werd gevraagd naar de bedreigingen. “Het was slechts een grapje,” zou hij hebben gezegd, iets wat hij nooit zou uitvoeren. De officier: “Hij zegt spijt te hebben, maar lijkt niet te begrijpen dat hij angst aanjaagt.” Ook zou sprake zijn van een radicaliseringsproces.

Nee, zei Ö.’s advocaat. “Hij is een jongeman, een ‘first offender’ en hij is overal heel eerlijk over geweest.” Iets wat mogelijk te maken heeft met zijn autisme, voegt ze er aan toe. Het is volgens haar juist belangrijk dat hij terug gaat naar huis, naar zijn ouders en broertje, waar hij zijn leven weer kan oppakken.

“Het is moeilijk,” zei Ö. bijna onverstaanbaar en nerveus wiebelend met een been, toen hem werd gevraagd hoe het met hem gaat. Hij zit sinds april vast. Ook toen de rechter vroeg naar berichten in een chatgroep, die niet op de tenlastelegging staan maar wel in zijn dossier, zei hij weinig. In die berichten wordt gedreigd met een aanslag tijdens een demonstratie en het doodschieten van mensen, ‘met een dikke sigaar in zijn mond’. Ö. erkent dat hij dit soort dingen opschreef. “Het was een domme grap.”

Intimidaties

Vorig jaar kwam Güls eerste roman Ik ga leven uit, over het streng islamitische milieu in de Kolenkitbuurt waarin ze opgroeide. Sinds het verschijnen van haar boek kreeg ze te maken met intimidaties en doodsbedreigingen via sociale media. Eind maart liet ze weten om deze reden te stoppen met schrijven over de islam. Daar is ze inmiddels op terug gekomen.

Gül, ook columnist bij Het Parool, was vrijdag niet aanwezig in de rechtbank. Wel schreef ze in een bericht op Twitter: ‘Als hij vrijkomt ga ik dit land uit.’ En toen de Brabander net was opgepakt: ‘Eindelijk ondervindt iemand de consequenties van het overhoop halen van andermans leven door het sturen van foto’s met wapens.’