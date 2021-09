Bedreiger Lale Gül hoort strafeis van 12 maanden: ‘Ik was dom bezig’

Lale Gül. Beeld Marc Driessen

Pal na het verschijnen van haar boek Ik ga leven in februari dit jaar werd Gül een maand lang vanuit verschillende accounts bedreigd door Ö. Dat droeg ertoe bij dat ze uitweek naar een schuiladres.

Voor het OM staat vast dat Gül is bedreigd en dat Ö. heeft gedreigd met een terroristisch misdrijf. Ö., die al een halfjaar vastzit, moet onder scherp toezicht van de reclassering worden gesteld, aldus het OM.

Naast de celstraf moet Ö. aan persoonlijkheidsstoornissen worden behandeld, aldus de strafeis. Ook zou hij vijf jaar niet in Amsterdam moeten komen en zou er een contactverbod richting Gül moeten worden opgelegd.

De strafeis hangt samen met de grote impact van de bedreigingen op Gül, die tot de dag van vandaag bang is, aldus het OM.

De 23-jarige schrijfster eist een symbolische schadevergoeding van 500 euro. Ze ontbrak woensdag op de zitting, maar volgde deze aanvankelijk online vanaf een afgeschermde locatie. Haar advocaat las een verklaring voor van Gül over de impact van de bedreigingen. Daarin schrijft ze dat ze de stroom bedreigingen aanvankelijk als een gegeven beschouwde, maar dat de afbeeldingen van wapens die Ö. haar stuurde haar enorme angst aanjoegen.

‘M’n hart sloeg over, m’n adem stokte. Het meest intimiderende was dat er geen tekst bij stond, de foto zei kennelijk genoeg.’

Theo van Gogh

In de daarop volgende tien dagen durfde ze het huis niet meer uit. ‘Het zou maar één kogel kunnen kosten om mij de mond te snoeren. Er is maar één gek nodig die zich verveelt en een steekje los heeft. We weten allemaal wat er met Theo van Gogh is gebeurd. Zou ik de volgende Mohammed B. van Nederland beroemd maken?’

‘Die angst is er lang geweest. Zelfs na de aanhouding van de verdachte. Ik ben weliswaar niet naar een psycholoog gegaan, maar die behoefte was er zeker wel, ik dacht dat ik gek werd. Ik vermomde me zelfs buiten, keek altijd over m’n schouder, sprong de taxi in als ik de voordeur verliet. En dit is maandenlang zo doorgegaan (..) en eigenlijk nog steeds.’

In een reactie zei Ö. dat Gül niet meer bang voor hem hoeft te zijn: “Ik heb het boek geaccepteerd.”

Excuusbrief

Aan het slot van de zitting werd een excuusbrief van Ö. aan Gül voorgelezen, die hij met hulp van buiten had opgesteld. Hij spreekt van een levensles waar hij veel spijt van heeft. ‘Ik heb nooit aan de gevolgen gedacht. Ik heb spijt van de bedreigingen. Ik heb spijt van de momenten dat je moeilijk over straat kon. Ik heb spijt dat je uit huis bent gezet door je ouders.’

Op de zitting probeerde de rechtbank zonder veel succes meer inzicht te krijgen in de motieven van Ö. Hij zei woede te hebben gevoeld over Güls boek en dat hij haar bang wilde maken. In de roman, die gaat over Güls jeugd in een streng-islamitisch gezin in Amsterdam-West, is ze kritisch over veel Turkse en islamitische tradities.

“Ze heeft moeten vluchten en dat komt wel een beetje door mij,” erkende Ö. “Ik besef wat ik heb gedaan, ze heeft veel moeten meemaken. Ze heeft moeten onderduiken omdat ze zich bedreigd voelde (..) Ik was dom bezig.”

Ö.’s summiere antwoorden frustreerden Gül, aldus haar advocaat, en in de loop van de ochtend stopte ze met het volgen van de zitting. “Hij antwoordt steeds met één of twee woorden terwijl zijn bedreigingen in volzinnen waren,” liet ze via haar advocaat weten.

Sharia4Holland

Tussen 11 februari en 12 maart stuurde Ö. via vier Instagramaccounts bedreigende berichten naar het account van Gül (23). Naast foto’s van vuurwapens, waaronder een AK47 met de tekst ‘S4H’ (Sharia4Holland), schreef hij: ‘Jij staat officieel op de zwarte lijst van sharia4holland’ en ‘Sharia4holland is aanwezig in Amsterdam we weten hoe je eruitziet’.

De 19-jarige verdachte heeft ook bekend online te hebben gedreigd met het plegen van terroristische misdrijven. Ö. verklaarde eerder dat het ging om ‘stomme grappen’.

De verdachte uit Noord-Brabant schreef ook aan Gül dat hij haar ‘op de meest barbaarse manier’ zou onthoofden ‘in de naam van Allah’. Andere teksten die hij via Whatsapp verstuurde: ‘Ik ben het grootste gevaar voor Nederland’, ‘We plannen een grote schietpartij in een synagoge’, ‘Ik ga Nederlanders onthoofden’ en ‘Ik hoor bij IS sukkels’.

Turkse PVV-stemmer

Op de zitting bekende hij ook een Turkse PVV-stemmer en een kemalist (een aanhanger van Atatürk, grondlegger van Turkije) te hebben bedreigd. Uit onderzoek van oude telefoons blijkt dat Ö. al in 2016 dreigde met een aanslag.

Ö. ontkent extremistisch gedachtegoed aan te hangen. Volgens onderzoekers was er wel een beginnend radicaliseringsproces. Mede vanwege zijn fascinatie voor wapens moet het risico daarvan niet onderschat worden, aldus het OM. Maar in een andere rapportage wordt juist weersproken dat Ö. is geradicaliseerd.

Hij heeft autisme, adhd en een identiteitsprobleem en zou daarom verminderd toerekeningsvatbaar zijn. Het OM onderschrijft die redenering, net als het advies hem te berechten volgens het jeugdstrafrecht.

Enkele deskundigen schatten de kans op toekomstig geweld laag. De reclassering schat het risico zonder nadere behandeling iets hoger in (‘gemiddeld’).

Geen strafblad

Ö. heeft geen strafblad en heeft alles bekend. Zijn advocaat meent dat er geen terroristische motieven waren. Ook zou niet vaststaan dat haar cliënt Gül wilde bedreigen. De uitingen waren veelal niet serieus bedoeld, betoogde ze. Ze vroeg de rechtbank bij het vonnis rekening te houden met Ö.’s persoonlijkheidsstoornissen.

De rechtbank doet 13 oktober uitspraak.