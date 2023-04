Bedreigde basisschool in Amsterdam-Zuidoost gaat maandag weer open

Beeld ANP

Het schoolbestuur heeft in samenspraak met de politie besloten dat de school weer open kan. “Maandag biedt de school ruimte voor ouders en leerlingen om in gesprek te gaan over de ontstane situatie.”

De Cito-toets voor groep 8 begint wel een dag later, wordt bevestigd na berichtgeving van AT5. De stadszender heeft een brief in handen waarin is te lezen dat iemand op een TikTok-bericht van een medewerker van de school heeft gereageerd met een bedreiging aan de school.

Eerder deze maand sloten twee andere scholen ook op eigen initiatief de deuren nadat zij bedreigingen hadden ontvangen. Het ging om een middelbare school in Zaandam en een basisschool in Huizen.

