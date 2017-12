Bedreigd Pianolamuseum luidt de noodklok

In een brief roept het bestuur van het museum voor zelfspelende piano's aan de Westerstraat, de gemeenteraad op te voorkomen dat het pand waarin het museum gevestigd is op de vrije markt wordt verkocht.



Vlak voor kerst kreeg het museum, dat al 25 jaar aan de Westerstraat zit, een brief van het gemeentelijk vastgoedbedrijf. Momenteel huurt het museum de begane grond van een pand in bezit van de gemeente. Nu wil de gemeente dit pand aanbieden op de vrije markt, omdat het museum geen 'duidelijk beleidsdoel' dient.



Miljoen

"Voor ons betekent dat het einde," zegt Yvo Verschoor, directeur van het Pianolamuseum. "Wij kunnen niet opboksen tegen projectontwikkelaars. Marktconform zou het pand misschien wel een miljoen kosten. Een projectontwikkelaar die die investering doet, zit niet te wachten op ons als huurders. De huur zou daardoor ofwel drastisch worden verhoogd, of we zouden eruit moeten."



Een eventuele verhuizing kan het museum niet betalen. "En daarnaast zijn we afhankelijk van het interieur van het huidige pand: we geven er concerten in, die ons geld opleveren," aldus directeur Verschoor.



Beleidsdoel

In de brief aan de gemeenteraad schrijft het bestuur dat het museum eerder wel subsidie heeft gekregen van het stadsdeel Centrum en tegenwoordig uit het gemeentelijk cultuurbudget, 'wat betekent dat het museum voor de gemeente wel degelijk een beleidsdoel dient.' Daarnaast wijst het bestuur de raad erop dat het museum al jaren een kostendekkende exploitatie heeft, veel bezoekers trekt en volledig draait op vrijwilligers, die het pand ook op eigen kosten hebben hersteld.



Mocht de brief niet baten, dan is het museum van plan om een publieksactie te starten.



De collectie van het museum omvat naast een serie pianola's ook ruim 30.000 muziekrollen die op de instrumenten gespeeld kunnen worden. Volgens Lonely Planet is het museum een 'heel bijzondere' plek.



In het coalitieakkoord van het huidige college van b. en w. staat de wens van de gemeente om voor 250 miljoen euro aan gemeentelijk vastgoed van de hand te doen. Met dit geld moeten gemeentelijke schulden worden afgelost. Al eerder kwam er kritiek op dit plan, waarbij de hoogste bieder voorrang krijgt en ideële partijen worden gepasseerd.