Beau van Erven Dorens is Omroepman van het Jaar

De RTL-presentator zette daarmee een kroon op 2018, het jaar waarin hij ook de Gouden Televizier Ring won voor Beau Five Days Inside.



Van Erven Dorens (47) is momenteel op RTL 4 te zien in Het Rotterdam Project waarin hij dakloze mensen helpt in hun strijd om van de straat te komen. In navolging van dat programma presenteert hij volgend jaar ook De Sleutel waarin hij daklozen in plaats van geld een appartement geeft. Ook Beau Five Days Inside keert in 2019 terug voor een tweede seizoen.



Mister RTL

De presentator stapte in 2015 na jaren van tv-flops bij de concurrent SBS 6 over naar RTL waar hij wél fraaie kijkcijfers scoort. Op de vraag of hij zich inmiddels Mister RTL mag noemen, antwoordde hij onlangs nog:



"Ik heb me terug moeten vechten en hoop nu dat ik meer van dit soort programma's mag maken. Als we dan ook nog eens prijzen blijven winnen, dan komt het wel goed. En het grappige is: ik ben nu wel gelauwerd, maar eigenlijk moet dit nog mijn jaar worden."



Vorig jaar werd de prijs Omroeper van het Jaar, die al sinds 1991 elk jaar wordt uitgereikt door het vakblad Broadcast Magazine, gewonnen door Eva Jinek. Het jaar daarvoor won Floortje Dessing.