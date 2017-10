Beatrix Ruf, opzienbarend én omstreden bij het Stedelijk

Toen het Stedelijk Ruf aankondigde als de opvolger van de Amerikaanse Ann Goldstein, kon meteen worden vastgesteld dat ze op de zevende plaats stond in de prestigieuze Kunst Power Top 100.



De in 1960 in het Duitse Singen geboren Ruf was sinds 2001 directeur van de Kunsthalle in het Zwitserse Zürich geweest en had een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd.



Het Stedelijk haalde haar binnen om "haar oog voor kwaliteit en voor jong talent en haar uitgebreide netwerk''. Ook werd ze destijds door het Stedelijk geroemd om "het herkenbare, radicale en zelfverzekerde programma dat zij neerzette in de Kunsthalle en de bevlogen manier waarop zij persoonlijk het instituut aan de buitenwereld presenteerde en onderdeel maakte van het culturele debat".



Cursus Nederlands

Ze had erg veel zin in het Stedelijk, dat volgens haar bekendstaat om "moedige, avontuurlijke en toegankelijke exposities. Daar wil ik mee doorgaan, avontuur en lef zitten in het DNA van het museum.''



Enthousiast en kennelijk rekenend op een lang verblijf in Amsterdam, meldde ze zich voor een cursus Nederlands bij 'de nonnen'.



Ruf was niet vies van experimenten, wilde maatschappelijk relevante exposities tonen, en publiceerde veel eigen teksten over kunst. Verder werkte ze samen met tal van musea in binnen- en buitenland.



437.000 euro winst

Maar nu lijken naam en faam toch flink gebutst. De positie van Ruf kwam ter discussie te staan toen vorige week bekend werd dat ze nogal wat bijklust en naast haar baan een goedlopend kunstadviesbureau runt. In 2015 maakte ze ruim 437.000 euro winst, onthulde NRC Handelsblad. Het woord belangenverstrengeling viel al snel.