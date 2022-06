Beatrix liep er ooit vermomd rond, nu heropent Maxima hier het Majoor Bosshardthuis

Woensdag is het Majoor Bosshardthuis aan de Oudezijds Voorburgwal heropend, ter ere van de heilsoldate die decennialang op de Wallen actief was. Het lijkt alsof de majoor elk moment weer binnen kan lopen.

Prinses Beatrix werd, vermomd met pruik, in 1965 door majoor Bosshardt – icoon van het Leger des Heils, dat dit jaar 135 jaar bestaat – op sleeptouw genomen op de Wallen. Bijna zestig jaar later eert haar schoondochter de majoor met een ceremonie in de Oude Kerk en de heropening van het Majoor Bosshardthuis aan de Oudezijds Voorburgwal 14 (bezoekers kunnen er vanaf 16 juni terecht). Kers op de taart: de onthulling van een wassen beeld van de majoor, met Bijbel in de hand.

Saillant detail, vertelt Margo Merts-Tinga, die op de tweede etage van het pand geboren is: een persfotograaf ontmaskerde prinses Beatrix alsnog, waarna ze een grachtenpand in vluchtte – de bewoonster dacht dat het ‘een meisje van de Wallen’ was.

Heilsoldaat Alida Bosshardt (1913-2007) heeft veel gedaan voor het welzijn van dak- en thuislozen op de Wallen. Op haar negentiende sloot ze zich aan bij het Leger des Heils en in 1948 begon ze te werken met dak- en thuislozen in de Amsterdamse binnenstad. Van 1951 tot 1978 werkte en leefde ze in een kamertje in het pand aan de Oudezijds Voorburgwal dat nu het Majoor Bosshardthuis is.

Bosshardt huurde het kamertje van een man uit Riga, vertelt Merts-Tinga. Ze tekende het contract zonder dat de legerleiding ervan wist.

Agenda uit 2007

In de kamer van de majoor op de eerste etage van het schots en scheve pand – anno 1582 – lijkt het alsof ze elk moment binnen kan komen lopen. Haar agenda uit 2007 ligt open; op een houten ladekast staan wit servies, bloemen en de haarspeldjes van de majoor. Naast haar bed – nogal klein, vindt ook koningin Máxima – hangt haar uniform, aan de muur hangen mozaïeken van Amsterdam. Op planken staan boeken over Amsterdam en God en in de hoek van de kamer staat een tv die zelfs in 2007 al ouderwets was – vierkant, fors en grijs.

De huiskamer op de begane grond blijft beschikbaar voor kwetsbare Amsterdammers, overige ruimten worden in gebruik genomen voor trainingen en vergaderingen, maar ook voor exposities. De eerste richt zich op mensenhandel.

In de huiskamer sprak de koningin woensdag met tien bewoners van de Wallen die de majoor hebben gekend. “Ze was een pittige tante,” vertelt een van hen. “Ze haalde meiden uit de prostitutie en stond soms te schreeuwen tegen pooiers die twee keer zo groot waren als zij.”

Máxima: “Vrijwilligerswerk is ook eigenbelang. Je leert er veel van, je haalt er energie uit. Je krijgt er veel voor terug.”

Aan een uitbundige dame met groen haar vraagt ze of ze christelijk is opgevoed. “O, dat is zo lang geleden, dat weet ik niet meer,” antwoordt de in Hongkong geboren vrouw. Ze is extatisch dat ze tegenover de koningin zit en maakt, terwijl de koningin met de andere buurtbewoners spreekt, een selfie met haar. Als ze vertrekt, zingt ze ‘Dag Máxima!’ op de melodie van Dag Sinterklaasje.