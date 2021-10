BCC slaat nieuwe weg in: na keukens ook in airco’s

BCC-filiaal aan de Bilderdijkstraat in Amsterdam. Beeld Birgit Bijl

BCC, een van de weinige elektronicaketens die de concurrentie van internetverkoop hebben overleefd, werd een jaar geleden overgenomen door Mirage Retail Group, waarvan ook Blokker, Intertoys en Big Bazar deel uitmaken. Het bedrijf wil onder Mirage de omslag maken naar adviseur en installateur van apparatuur, zonder daarbij de verkoop van consumentenelektronica los te laten.

Vorig jaar startte BCC met de verkoop van complete keukens, nadat de klandizie voor inbouwapparatuur in de 63 vestigingen een grote vlucht had genomen. De keten gaat nu versneld op zoek naar plekken voor de dertig beloofde keukenvestigingen, die grotendeels bij bestaande BCC’s worden ondergebracht.

Daarvoor worden die vestigingen opnieuw ingericht. “De noodzaak om zoveel mogelijk producten in de winkel op voorraad te hebben is kleiner geworden,” zegt topman Herman Bramer, “omdat we alles via onze internet­winkel aanbieden. De meters die we daardoor overhouden, kunnen we gebruiken voor aanbod waarbij klanten graag advies willen, zoals keukens. Zien, voelen en uitproberen is ook de functie van een winkel, die online niet is na te bootsen. Bij consumentenelektronica is dat tegenwoordig minder nodig.”

Installatie bij thuiswerkers

Afgelopen jaar merkte BCC ook een groeiende behoefte aan apparatuur voor luchtreiniging en luchtbehandeling voor thuis. “We verkopen steeds meer mobiele airco’s, ventilatoren en luchtbehandelaars. Soms ook als die niet helemaal geschikt waren voor de specifieke behoefte van klanten.”

Vooral het vele thuiswerken jaagt de aircotrend aan. “Het gaat bij airco’s allang niet alleen om het koelen van je huis. Ook verwarmen en luchtreiniging speelt een grote rol, zeker sinds corona.”

Omdat vaste airco’s door professionele monteurs moeten worden geïnstalleerd, koopt BCC zich nu via de overname van marktleider Aircoshop en eigenaar Indoor Climate Facilities Group in die markt in. “We gaan dat soort expertise niet zelf vanaf nul opzetten als er een partij is die dat goed in de vingers heeft.”

“Wij hebben onze servicedienst voor de elektronica altijd in eigen hand gehouden,” zegt Bramer, iets wat BCC onderscheidt van andere merken. “Met het advies over en de installatie van keukens en straks airco’s breiden we dat uit.”

Hij voorspelt dat er nog meer van zulke activiteiten bij komen, maar wil nog niet kwijt of die op het vlak van de energietransitie liggen, zoals de installatie van zonnepanelen, warmtepompen of alternatieve energie-installaties. “Airconditioning heeft een directe relatie met de huidige energievraagstukken en de opdracht die er ligt op het gebied van duurzaamheid. Er zijn op dat vlak meer ontwikkelingen die passen bij de beweging die we nu inzetten. Na keukens is dit een heel logische stap, maar die zal niet de laatste op dit vlak zijn.”

Witte plekken op de kaart

BCC heeft volgens Bramer, net als andere elektronicaverkopers, ondanks corona een uitstekend jaar gedraaid. “We hebben geprofiteerd van onze combinatie met winkels en internet, waardoor de klant ons goed wist te vinden. De waarde van de winkels in combinatie met onze webwinkel heeft zich bewezen, de dienstverlening en service voorzien in een behoefte. Tijdens de lockdowns hebben we medewerkers van de winkel online ingezet om klanten te adviseren.”

Onder Mirage, dat plannen heeft om volgend jaar naar de beurs te gaan, voegt BCC ook weer mondjesmaat nieuwe vestigingen toe. Ook vernieuwt het bestaande zaken. “Landelijke dekking is het allerbelangrijkst, zodat de klant met ons in aanraking komt. We zitten sinds twee weken in Groningen, daarmee hebben we een belangrijke witte vlek ingevuld. Daar zijn er nog een paar van.”