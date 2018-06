Bbq-verbod op 'Costa del Weesperzijde' massaal genegeerd

De bbq-rook drijft de openstaande ramen binnen, soms ging de brandmelder zelfs af

Verderop, vlakbij café Hesp, liggen diverse sloepen waarop uitgebreid wordt gebarbecued. Enkele horecaondernemers aan de Weesperzijde zijn het zat. Naast het barbecueën meren ook volgeladen boten met studenten of kantoorpersoneel aan. Soms wordt vanaf de boot omgeroepen dat de opvarenden bij Hesp naar de wc kunnen. Ook nabijgelegen restaurants zijn de klos.



"De commerciële boten zijn varende kroegen. Alleen hebben ze geen wc en daarom gaan ze naar de restaurants en cafés. Ze laten zich niet tegenhouden en voelen zich te goed voor de ­mobiele toiletten," zegt een van de ondernemers die liever anoniem wil blijven.



Overal kippenbouten

Bewoners klagen ook over harde muziek die soms tot 1 of 2 uur 's nachts doorgaat. "Het is een festivalterrein geworden," zegt de horecaman. Vorige maand stond de wind richting de huizen. De barbecuewolken dreven de openstaande ­ramen binnen. "Bij sommige bewoners ging zelfs de brandmelder af," zegt hij.



In een van de cafés zitten Henk Schiffmacher en zijn vrouw Louise. De ontwikkeling van de 'Costa del Weesperzijde', zoals de Schiffmachers het noemen, is iets van de laatste vier, vijf jaar. "Vroeger hadden we last van fietsers met megafoons die de roeiers allerlei instructies toeriepen: 'Boudewijn of Baukje,' riepen ze. Nu is de overlast vele malen erger. We kunnen onze hond er niet meer uitlaten. Er liggen overal kippenbouten en afgekloven botten."



Schroeiplekken in het gras

Hoewel het algehele bbq-verbod sinds een paar weken van kracht is, hebben bewoners nog geen handhaver gezien. Louise Schiffmacher is een groepje onruststokers eens met een stok achternagegaan toen ze haar magnolia in de tuin sloopten. "Mijn hond en mijn magnolia, daar moeten ze vanaf blijven," zegt ze.