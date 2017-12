BBC-serie over Amsterdam niet gefilmd in Amsterdam

Woensdagavond om 22.00 uur wordt het tweede deel uitgezonden op BBC One.



John Brownlows verfilming van het in 2014 verschenen gelijknamige boek, geschreven door Jessie Burton, speelt zich af in het Amsterdam van de Gouden Eeuw (1686-87). Het verhaal is gebaseerd op het poppenhuis van Petronella Oortman, te zien in het Rijksmuseum.



Een jonge vrouw verhuist naar de Gouden Bocht als ze trouwt en ontvangt het poppenhuis als huwelijksgeschenk van haar man. Het huis is een miniatuur van hun woning aan de gracht.



Geen Herengracht te bekennen

In de serie is echter geen Amsterdamse gracht te zien. Het verhaal speelt zich weliswaar af in de stad, de opnames in Nederland vonden plaats in Leiden. Zo wordt de Herengracht verfilmd op het Rapenburg en wat de Oude Kerk op de Wallen moet zijn, is in werkelijkheid de Leidse Pieterkerk.



Leiden, schrijft Radiotimes.com, is in tegenstelling tot Amsterdam met alle neonlichten geschikter, omdat het er wel oud genoeg uitziet. De beelden binnenshuis zijn overigens helemaal niet in Nederland gefilmd, maar in Engeland.



Voor de opnames in april was ook actrice Emma Watson even in Leiden.



