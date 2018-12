BBB-opvang vanaf maandag al 24 uur per dag open

Dat bevestigt de woordvoerder van wethouder Rutger Groot Wassink (Asiel).



"Eindelijk kunnen we ons focussen op de toekomst," zegt Hiyada, een 34-jarige Oegandese vrouw die al maanden gebruikmaakt van de bed-bad-broodopvang. "Als je elke dag om 7 uur 's ochtends op moet staan, en onzeker bent over hoe je nu weer je dag door moet komen, mis je de focus om iets te kunnen doen. Dan sta je gewoon stil."



De uitbreiding van de opvang komt eerder dan verwacht. Vorige week presenteerde de coalitie, gesteund door Den Haag, het plan om vanaf juli volgend jaar 24-uursopvang te faciliteren voor 500 ongedocumenteerden die daarnaast ook leefgeld, maatschappelijke en juridische begeleiding krijgen.



Amsterdam City Rights

"Er deden al geruchten de ronde dat het er binnenkort van zou komen, maar na al die jaren durfden we niet te veel te hopen," zegt Anette Kouwenhoven van Amsterdam City Rights, een groep die zich inzet voor de ongedocumenteerden in de stad.



"Tegelijkertijd was het ook absurd geweest als ze ondanks de plannen door zouden blijven gaan met het overdag op straat zetten van de gebruikers van de opvang."



Amsterdam City Rights organiseert voor de ongedocumenteerden een lunch op eerste kerstdag om de uitbreiding van de opvang te vieren. Kouwenhoven: "Aanvankelijk hadden we de lunch georganiseerd omdat ze anders nergens heen konden met kerst. Maar nu maken we er ook een feestje van."