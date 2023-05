BBB en GroenLinks gaan in Noord-Holland wél formatiefase in

Verkenner Ankie Broekers-Knol begeleidt samen met Bernt Schneiders de formatie. Beeld Bart Maat/ANP

Dat is de conclusie van verkenners Ankie Broekers-Knol en Bernt Schneiders, bevestigen ingewijden. De gesprekken tussen BBB, VVD, GroenLinks en PvdA gaan na weken van aftasten nu de formatiefase in. Maandagavond hebben de fracties van de betrokken partijen hiermee ingestemd.

Dat gebeurde vrijwel gelijktijdig met het bekend worden van het nieuws dat BBB en GroenLinks in Utrecht met knallende ruzie uit elkaar zijn gegaan. Beide partijen waren daar de grootste geworden, maar gesprekken over collegevorming zijn gestrand op meningsverschillen over duurzame energie.

‘Afgelopen avond zijn de 85.890 kiezers van BBB door de gevestigde orde buitenspel gezet,’ twitterde BBB Utrecht in reactie op het bericht dat de collegeonderhandelingen daar worden voortgezet zonder de BoerBurgerBeweging.

Geen onoverbrugbare verschillen

Daarmee werd ook interessant wat GroenLinks in Noord-Holland zou doen. BBB en VVD hebben als grootste partijen met 8 zetels het stuur in handen, maar GroenLinks (7 zetels) en PvdA (7) zijn nodig om een meerderheid te kunnen krijgen.

De vier onderhandelende partijen hebben de afgelopen weken gesproken over de hoofdthema’s stikstof en natuur, wonen, klimaat en financiën, zonder dat ze op onoverbrugbare verschillen zijn gestuit. Dat is voor hen voldoende reden de volgende fase van de collegevorming in te gaan.

“Het kan altijd nog misgaan, maar tot nu toe is de sfeer goed en zijn er nog geen onderwerpen langsgekomen waarop een compromis onmogelijk lijkt,” aldus een ingewijde.