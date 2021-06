Baywatch op IJburg: ‘5 centimeter water is al genoeg om te verdrinken’

Met 30 graden en zon trekken Amsterdammers massaal naar het water. Dat is niet zonder gevaren. Daarom houdt op Strand IJburg de Amsterdamse Reddingsbrigade nu voor het eerst een oogje in het zeil.

Hoewel de Amsterdamse Reddingsbrigade al 108 jaar bestaat, heeft de organisatie dit jaar voor het eerst een vaste plek aan het water bij IJburg. De strandmeesters van de brigade zijn er sinds mei elke drukke dag en in het weekend op het strand te vinden. De directe aanleiding: vorig jaar zomer moesten binnen een dag tijd twee zwemmers uit het water worden gehaald . De een was al niet meer in leven, de ander overleed later in het ziekenhuis.

De jaren ervoor had stadsdeel Oost enkel ‘strandconciërges’ die sporten en evenementen organiseerden en de beveiliging op zich namen. Die conciërges konden wel hulp bieden in nood, maar waren niet getraind om mensen uit het water te halen. Na de twee incidenten kon het stadsdeel er niet meer omheen: de Reddingsbrigade moest een vaste plek krijgen.

Sinds mei staan daarom twee opeengestapelde bruine containers met een uitkijktoren en luidspreker aan de rand van het strand. Vanaf de veranda houdt lifeguard Walter Weg (47) met een verrekijker een peuter in het water in de gaten. “Vanochtend hebben we nog een jongetje met een opblaaseend uit het water gevist. Er staat hier soms een krachtige onderstroming. Op zee drijft zo’n geval af richting Engeland. Gelukkig is het hier redelijk te overzien.”

Er zijn ook genoeg volwassenen die de Reddingsbrigade helpt of aanspreekt, vertelt Weg. “Er zitten eigenwijze mensen tussen die per se buiten de ballenlijnen willen zwemmen. Het water daar is veel kouder. Mensen kunnen zomaar kramp krijgen, waardoor ze soms niet meer terug kunnen zwemmen. ”

Afdrijven richting het Markermeer

Weg werkt al 27 jaar als vrijwilliger bij de Reddingsbrigade. “Soms ligt er hier tweeduizend man op het strand. De kans op verdrinking is hier groter op het moment dat er meer mensen zich buiten het zwemgebied begeven. De onderstroming kan ervoor zorgen dat mensen verder afdrijven richting het Markermeer en daar kramp krijgen.”

Voordat er sprake is van verdrinkingsgevaar proberen de lifeguards de badgasten goed te waarschuwen. “We wandelen met twee vrijwilligers langs de kustlijn en spreken mensen aan op mogelijk risicovolle zwemsituaties. Ook doen we waterpatrouilles waarmee we zwemmers vanaf het open water in de gaten kunnen houden. We hebben hier meerdere reddingsplanken en een boot.”

Goed excuus

Wegs ploeg bestaat nu uit dertig vrijwilligers, waarvan er vijftien in opleiding zijn. Op de veranda van de post staan acht vrijwilligers uit te kijken over het water. Bianca Koger (51) zit al 21 jaar bij de brigade en doet het werk naast haar baan in de zorg. Koger: “Ik begon met het geven van zwemlessen in Zaanstad en ben toen ook in Amsterdam de lifeguardopleiding gaan geven. Soms heb je iets minder te doen, maar het mooie is dat je het verschil kan maken.”

Ook Hugo Meeldijk (24) staat op de uitkijk. Hij werkt als systeembeheerder bij de overheid. Meeldijk: “Het is voor mij echt een goed excuus om lekker naar buiten te gaan. In de IT ben je toch vooral binnen bezig.” Meeldijk is sinds mei bezig met de opleiding tot lifeguard. “In de opleiding leer je mensen op een board te redden. Ook leer je over risico’s. Hier zijn vooral diepteverschillen gevaarlijk.” Hij wijst naar een gele lijn in het water. “Daarachter is de bodem opeens 5 meter dieper.”

Een ongeluk zit in een klein hoekje, waarschuwt Weg: “Kinderen worden aangetrokken door het water. En dan hoeft het water niet eens diep te zijn: 5 centimeter is al genoeg om te verdrinken.”