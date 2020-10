Baudet liet zich testen op vergiftiging na Parooldebat

Op de avond van 9 februari 2018 is Thierry Baudet, de leider van Forum voor Democratie, in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam onderzocht op sporen van vergiftiging. Dat staat in het boek Mijn meningen zijn feiten; De wording van Thierry Baudet van Harm Ede Botje en Mischa Cohen, dat donderdag verschijnt. Baudet stelde volgens zijn voormalige partijgenoot Henk Otten dat hij was vergiftigd door uit een waterglas te drinken tijdens een verkiezingsdebat van Het Parool en debatcentrum De Balie eerder die avond.

Op videobeelden van de bijeenkomst in De Balie is te zien dat Baudet tijdens het debat meerdere malen wantrouwig in zijn glas water tuurt en ook gespreksleider Tim Wagemakers van De Balie erop aanspreekt. Volgens Otten heeft Baudet na afloop tegen hem gezegd: “Ik ben gedrogeerd. Ze hebben wat in mijn glas gedaan.”

Bloed en urine onderzocht

Het leek Otten een onwaarschijnlijk verhaal, maar hij zag ook meteen dat Forum er mogelijk electoraal munt uit kon slaan. “Als het waar was, konden we er een enorme rel van maken. Baudet vergiftigd door Pechtold! Dat was toen de grote vijand.”

Het glas werd aan een beveiliger meegegeven en Otten en Baudet reden naar het OLVG om Baudets bloed en urine te laten onderzoeken op sporen van vergiftiging. Otten legde het ziekenhuisbezoek vast met zijn mobieltje.

Het tumultueus verlopen debat, georganiseerd door Het Parool en De Balie, was het begin van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het was de eerste keer dat Baudet in het openbaar discussieerde met de fractieleiders van de grote partijen. Hij had zich nauwelijks voorbereid en kwam vol in aanvaring met toenmalig D66-voorman Alexander Pechtold, die Baudet confronteerde met uitspraken die hij eerder had gedaan en die volgens Pechtold discriminerend waren: dat scholen homoseksuele leraren konden weigeren, dat vrouwen overweldigd mochten worden en dat niet voor niets meer ‘blanken’ dan zwarten de Nobelprijs hadden gewonnen. Baudet riep: ‘Gaan we weer demoniseren’ en deed de citaten af als leugens.

Eigen flesjes

Het debat liep verder uit de hand toen PvdA’er Lodewijk Asscher de uitspraken van de toenmalige nummer 2 op de lijst in Amsterdam, Yernaz Ramautarsing, in herinnering riep. Die had beweerd dat sommige volkeren nu eenmaal een lager IQ hebben dan anderen. Baudet riep woedend dat Asscher ‘leugens, laster en eindeloze flauwekul’ verkondigde en vroeg Ramautarsing het podium op te komen om tekst en uitleg te geven.

Na het bezoek aan het ziekenhuis en in afwachting van de uitslag zakten Baudet en Otten nog even af naar ‘het keldertje’, het partijkantoor van Forum voor Democratie aan de Herengracht. Daar dronken ze een fles wijn. De uitslagen van het laboratoriumonderzoek waren negatief en daarmee was de kwestie afgehandeld. Otten: “Sindsdien dronken we trouwens wel altijd water uit eigen flesjes.”

Terugkijkend denkt hij te begrijpen wat er die avond gebeurde. “Thierry had dat debat dramatisch slecht gedaan,” is zijn verklaring. “En dus gaf hij dat glaasje de schuld. Want het ligt nooit aan hemzelf.”

Baudet is om commentaar gevraagd, maar heeft niet gereageerd.