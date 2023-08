Bats Bronsveld (1995-2023): een veelbelovend VR-kunstenaar met hartstochtelijke meningen

Bats Bronsveld had zijn ‘hartstochtelijke meningen’ pas net losgelaten op de virtualrealitywereld. Hij was 28 jaar oud en een veelbelovend 3D- en VR-kunstenaar. Op 24 juli, tijdens een hikevakantie in Frankrijk, overleed hij door vallend gesteente.

In april ontmoetten ze elkaar bij het STRP Festival in Eindhoven. Zij – artistiek leider – had zijn VR-installatie Caves op het laatste moment geprogrammeerd. Nadine Roestenburg en Bats Bronsveld werden verliefd. “We kenden elkaar maar kort, maar wel heel goed. Hij was heel ambitieus en geïnteresseerd in andere mensen. En hij was de grappigste persoon van de wereld, vind ik.”

Bronsveld droomde van een eigen studio voor VR-ervaringen, het liefst voor hij 30 werd. Samen met Roestenburg werkte hij aan een onderzoeksvoorstel voor een fellowshipsprogramma van het Nederlands Film Festival. “Bats wilde virtuele realiteit zo realistisch mogelijk maken, zodat er geen verschil meer is tussen virtueel en echt. Dat was een nieuwe blik op VR,” zegt vriend en oud-studiegenoot Gregory Samson.

Na zijn vakantie zou hij verder schrijven aan het voorstel. “Het idee was dat hij bewegelijke momenten wilde vangen in VR, bijvoorbeeld mensen op een terras,” zegt Roestenburg. Hij ging voor het fellowship en werkte sinds november vorig jaar als freelancer. Het moest zijn eerste eigen productie worden.

Animatiefilm Disconnect

“Hij vond het heel spannend om zijn vaste baan, in Cambridge, in de game-industrie op te zeggen, maar hij kreeg juist veel opdrachten en kansen,” zegt Kasper Oerlemans, studieleider van de opleiding Visual effects & Immersive media aan de Nederlandse Filmacademie. Bronsveld studeerde daar af in 2020, maar bleef betrokken als gastdocent en lid van de toelatingscommissie.

Met Samson – die de regieopleiding volgde aan de Filmacademie – studeerde hij af met de animatiedansfilm Disconnect. Met een game-engine kon hij de dansers, die motion-capturepakken droegen, live animeren, in plaats van de animatie frame voor frame te moeten maken. “Die film kon twee jaar eerder niet gemaakt worden, omdat de techniek nog niet bestond,” zegt Oerlemans. Nu is de techniek veelgebruikt in Hollywood.

“Bats was mijn allerbeste vriend. De eerste die ik opbelde als ik ergens mee zat, en die ook echt luisterde,” zegt Samson. Ze leerden elkaar in 2011 kennen, op het Mediacollege Amsterdam. “Na zijn overlijden kwam ik erachter dat er zóveel mensen waren die hem zagen als beste vriend. Het is mooi om te zien dat ik niet de enige was die inzag wat een mooi en openhartig mens hij was.”

Twijfelkont en pietje-precies

Bronsveld kon hem enthousiast laten zien hoe hij een VR-versie van een steen uit de duinen had gemaakt, maar ze spraken ook over onzekerheden. “Hij was een enorme twijfelkont, en een pietje-precies. Hij kon streng zijn voor zichzelf, maar ik hoop dat hij de laatste maanden wel inzag dat hij goed bezig was.”

Ook vriend en kantoorgenoot Aron Fels zag dat hij de laatste maanden ‘op zijn plek’ zat. Als freelance kunstenaar werkte Bronsveld mee aan andermans VR-projecten. “Hij pakte projecten met beide handen aan en liet niet los tot het af was.”

Voor hij op vakantie ging, zegde hij nog een project af, omdat hij zijn eigen producties wilde maken. “Op vakantie hebben we daar nog over gesproken. Nú was de tijd voor hem om zelf producties te gaan maken,” zegt Roestenburg.

“Hij had hartstochtelijke meningen over het medium, vooral over hoe het niet moest,” zegt Fels. “Ik keek ernaar uit om zijn eigen werk te zien, en ik keek ernaar uit om daar met hem over te discussiëren. Het is heel jammer dat we niet te zien gaan krijgen wat er allemaal nog in zijn hoofd zat.”

Hikevakantie

Ook studieleider Oerlemans zag die potentie: “Hij was een aanvoerder in een hoop VR-ontwikkelingen. Echt iemand waarvan je zegt: daar gaan we nog veel van horen.”

Maar zijn eigen project is er niet van gekomen. Hij ging op hikevakantie met Roestenburg – ‘onze eerste echte vakantie samen’ – in het Franse Giffremassief. “Hij was nogal gespannen, want hij had nog nooit zoveel gewandeld,” aldus Fels. Tijdens een wandeling sloeg het weer om. Ze kwamen terecht in een hagelbui, daarna vielen er stenen. Bronsveld kreeg een steen op zijn hoofd en overleed ter plekke.

De VR-installatie Caves is dit najaar te zien op het Nederlands Film Festival. Op de Biënnale van Venetië zijn ook twee VR-werelden van Bronsvelds hand te zien. Eén daarvan, de VR-opera Songs for a Passerby, is eind september te beleven in het Muziekgebouw aan ’t IJ. Fels, met wie hij samenwerkte: “Je loopt in een ervaring waarin Bats elk 3D-model gemaakt heeft. Dat is heel vreemd, maar het is ook mooi om de voorstelling aan hem op te dragen.”