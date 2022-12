Basisschoolkinderen in tranen: gedwongen The Exorcist te kijken tijdens overblijfuur

Een invaller van een kinderopvangorganisatie heeft kinderen van basisschool De Kleine Reus in Centrum gedwongen horrorfilms te kijken tijdens het overblijven. De zaak ligt voor onderzoek bij de politie.

Terwijl de Amerikaanse horrorfilm The Exorcist op stond in het klaslokaal, vroegen kinderen uit groep 5 huilend aan de overblijfmeester of hij de enge film – officieel voor zestien jaar en ouder – wilde afzetten. De film gaat over een bezeten twaalfjarige die van een hogere macht onder andere de opdracht krijgt zichzelf meermaals tussen haar benen te steken met een steekwapen en die onder het bloed zit. Bekend is de scène waarin haar hoofd 180 graden draait en ze de stem van een man heeft. The Exorcist staat te boek als een van de engste films die er zijn.

Hoe vaak het is gebeurd op De Kleine Reus in de Noorderstraat (bijna 400 leerlingen), is onbekend, wel is zeker dat het niet om één keer gaat. De invaller heeft in elk geval in twee klassen in totaal veertig leerlingen tussen zeven en negen jaar naar enge films laten kijken terwijl ze dat niet wilden. Behalve The Exorcist ging het om District 9, een film waarin vreemde wezens de aarde betreden en aliens in een geïmproviseerd vluchtelingenkamp in Zuid-Afrika worden gehuisvest. Kijkwijzer: 16 plus.

De overblijfmeester stond alleen voor de groep, wat gebruikelijk is tijdens de lunchpauze. “Er zijn kinderen naar de gang gelopen om zich daar te verstoppen,” zegt een vader die, net als andere ouders, anoniem wil blijven. “Sommigen wilden niet terug de klas in.” Kinderen die moesten huilen in de klas werden vernederd door de overblijfmeester.

The Pink Panther

Het bestuur van De Kleine Reus, Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel, bevestigt de gebeurtenissen. De school, onderdeel van een Integraal Kind Centrum (IKC) – één organisatie voor kinderen van nul tot dertien jaar – heeft het toezicht tijdens de middagpauze ondergebracht bij opvang De Kleine Wereld, onderdeel van het IKC. Kinderen eten in hun eigen klaslokaal en kunnen daarna buitenspelen.

Tijdens de tussenschoolse opvang in het klaslokaal worden vaker op het digibord – het digitale ‘krijtbord’ – video’s afgespeeld. Doorgaans betreft het iets educatiefs als Het Jeugdjournaal. In zijn geval had de invaller onder een ander tabblad The Pink Panther klaarstaan voor als er plots een volwassene binnen zou komen. Dan kon hij snel overschakelen. Bovendien vroeg hij alle kinderen geheim te houden dat ze naar enge films hadden gekeken. ‘Hij wist dus goed wat hij deed,’ schrijft de directeur van de school in een brief naar ouders.

Op 17 november geeft een melding van een ouder in de klassenoudersapp een eerste aanzet tot onderzoek. Direct daarna wordt duidelijk dat meerdere kinderen thuis hebben verteld over ‘een enge film’ die ze hebben moeten kijken, zelfs toen er kinderen moesten huilen. Een dag later wordt bekend dat het meerdere klassen betreft. ‘Daar waar het een incident leek te zijn, bleek het een grotere omvang te hebben,’ schrijft de directeur.

Op vrijdag 25 november worden ouders uitgenodigd voor een ouderbijeenkomst op school. Daar wordt ook duidelijk wat de impact is op de betrokken kinderen. Ouders vertellen tijdens de bijeenkomst dat hun kind het nu eng vindt om naar bed te gaan, er zijn kinderen die nachtmerries hebben, of die weer in bed plassen.

Nog geen aanhouding

‘Zowel De Kleine Wereld als wij zijn enorm geschokt,’ stelt de schooldirecteur in de brief die naar alle ouders van de school is verzonden. De medewerker is op 28 november ‘op staande voet ontslagen’ en de school heeft de politie op de hoogte gebracht. ‘Deze zal onder andere advies uitbrengen over hoe wij ervoor kunnen zorgen dat deze medewerker geen VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) meer krijgt en daarmee niet meer met jonge kinderen zal kunnen werken.’

Waarom de man dit heeft gedaan, blijft vooralsnog onduidelijk. De directeur van De Kleine Wereld, Ester de Haas, heeft met de man gesproken, maar wil niet inhoudelijk ingaan op vragen van Het Parool. Wie de man is, op basis waarvan hij is aangenomen en of hij ook op groepen heeft gestaan buiten De Kleine Reus, is nog onduidelijk.

De politie laat weten dat de jeugd- en zedenpolitie bij de zaak betrokken is geweest en de recherche nu onderzoek doet en overlegt met het Openbaar Ministerie wat de strafbare feiten zijn. “Het is een gevoelige zaak,” zegt de woordvoerder, “zeker omdat de slachtoffers minderjarig zijn en moeten worden beschermd.” Afgelopen donderdag was er nog niemand aangehouden.

Personeelstekort

Omdat De Kleine Wereld met een personeelstekort kampt, is een invaller ingezet die een VOG heeft maar nog ‘een leerling is’, licht De Haas per telefoon toe. “We hebben ontzettende tekorten in de opvangbranche.” Het staat scholen vrij om pauzes voor leerlingen zelf in te vullen. Sommige scholen kiezen voor een continurooster (zonder pauze), andere vragen vrijwilligers de tussenschoolse opvang te verzorgen, weer andere laten kinderen naar huis gaan tussen de middag.

Voor opvang van kinderen en tussenschoolse opvang bestaan regels vanuit de overheid: minstens de helft van de overblijfkrachten moet een passende opleiding hebben gevolgd, bijvoorbeeld voor tussenschoolse opvang, een cursus bedrijfshulpverlening of EHBO hebben gedaan en alle overblijfkrachten en vrijwilligers moeten een VOG hebben.

Op kinderdagverblijven geldt sinds 1 juli 2013 het vierogenprincipe, in het leven geroepen na de Amsterdamse zedenzaak rond Robert M. Voor basisscholen, buitenschoolse en tussenschoolse opvangen geldt dat principe nog niet. Hoewel dat volgens de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (Boink) wel wenselijk is. De Kleine Reus heeft na de voorvallen de regels aangescherpt en handhaaft nu een vierogenprincipe. Ook staan de deuren open, schrijft de schooldirecteur.

Samenwerking stopzetten

Ouders benadrukken dat de basisschooldirecteur ze direct na de gebeurtenissen goed heeft begeleid en dat de zaak ‘snel is opgepakt’. Interim-bestuurder Jan Hus laat weten dat alle leerlingen die met de beelden geconfronteerd zijn ‘heel goed in de gaten worden gehouden door de school en hulp zullen krijgen waar nodig’.

Hij wijst ook naar de kinderopvang. “Ze hadden het daar niet door. Pas toen onze directeur aan de bel trok, werd er gehandeld. De screening van medewerkers is blijkbaar niet voldoende. We zijn nog in gesprek met de opvang en ik kan nog niet inschatten wat dat betekent voor de verdere samenwerking. Tegelijkertijd weten we ook dat het in de ­opvangwereld heel moeilijk is om nu een andere aanbieder te vinden.”