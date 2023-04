Basisschool Zuidoost houdt deuren dicht vanwege online bedreiging

Beeld Getty Images/iStockphoto

Een woordvoerder van de politie bevestigt de sluiting van de school vanwege een online dreiging na berichtgeving van AT5. “De school heeft zelf besloten de deuren gesloten te houden,” aldus de woordvoerder. De politie neemt de dreiging serieus en doet onderzoek naar de aard van de bedreiging.

In een brief die in handen is van AT5, verstuurd aan de ouders en verzorgers van de leerlingen, schrijft het schoolbestuur dat op een TikTok-bericht van een medewerker gereageerd is met een bedreiging aan de school. In de brief staat dat het bestuur geschrokken is en aangifte heeft gedaan bij de politie.

Vorige week ontving een middelbare school in Zaandam ook online bedreigingen. Het vmbo Pascal Zuid ontving dreigmails met daarin foto’s van vuurwapens. Drie minderjarige verdachten zijn aangehouden in deze zaak.