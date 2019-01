Basisschool Wereldwijs mag zich excellent noemen

Het beeld bestaat dat de scholen in Zuidoost geen goed onderwijs geven, dat willen we bestrijden

Maandagmorgen stonden Amsterdams wethouder Onderwijs Marjolein Moorman en de Inspectie voor het Onderwijs bij basisschool Wereldwijs in Zuidoost.



Schoolbestuurder Mariet Brouwers van Sirius is blij met de toekenning. "We willen de scholen in Zuidoost op de kaart zetten. Het beeld bestaat dat de scholen hier geen goed onderwijs geven, dat willen we bestrijden."



Kritisch

Hoewel sommige scholen kritisch zijn op de excellentiecertificaten - zijn andere scholen dan minder goed? - vindt Brouwers het belangrijk om de kwalificatie wel te halen. "We willen laten zien dat de kwaliteit uitstekend is op onze scholen en dat onze kinderen voldoende resultaat halen."



Ook vier scholen voor speciaal onderwijs in Amsterdam kregen (opnieuw) de kwalificatie 'Excellent'. Het gaat om SO en VSO De Heldring , de Mr. G.T.J. de Jonghschool en de Alphons Laudyschool.