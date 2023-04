Basisschool Samenspel in Zuidoost blijft langer dicht na dreiging: ‘Better safe than sorry’

Basisschool Samenspel in Amsterdam-Zuidoost is dicht omdat de school woensdag een bedreiging via TikTok heeft ontvangen. Beeld KOEN VAN WEEL/ANP

Voor alle zekerheid hangt op donderdagochtend een A4’tje op de deur van basisschool Samenspel in Zuidoost: de school is op 13 april wegens omstandigheden gesloten.

Die ‘omstandigheden’ zijn het gevolg van een bericht op TikTok. Onder een post van een medewerker van de basisschool werd woensdagmiddag een ‘bedreiging aan de school’ geplaatst, zegt Zonova, het schoolbestuur van Samenspel.

Woensdagavond is door het schoolbestuur besloten om de school met ruim zeshonderd leerlingen voor tenminste één dag te sluiten. Ouders en leerlingen zijn daarvan woensdagavond op de hoogte gebracht. De politie doet onderzoek en kan ‘in het kader daarvan’ niets over de inhoud van de bedreiging zeggen. Wel zegt een woordvoerder dat de politie niet heeft geadviseerd om de school te sluiten. “Dat heeft het bestuur zelf besloten.”

Ook vrijdag blijft de school gesloten, zo is donderdag besloten.

Foto’s van vuurwapens

De medewerkers van Samenspel zijn geschrokken, vertelt een woordvoerder van het schoolbestuur. “En tegelijkertijd zijn ze er ook rustig onder. De school is uit voorzorg gesloten. Better safe than sorry. Je ziet dat het vaker gebeurt, zo’n bedreiging. Het is niet altijd ernstig, maar we weten het niet zeker.”

Vorige week sloot vmbo-school Pascal Zuid in Zaandam ook al haar deuren na dreigmails met daarin foto’s van vuurwapens. Drie minderjarige verdachten zijn inmiddels aangehouden in deze zaak. Of de twee zaken iets met elkaar te maken hebben, kan de politie nog niet zeggen. “We weten ook niet of het ene bericht anderen heeft geïnspireerd,” zegt een woordvoerder. “We zijn alles aan het uitzoeken.”

Terwijl de politie onderzoek doet naar dreigmails en -berichten, treedt er bij scholen zelf een crisisteam aan. Volgens Stichting School en Veiligheid, het expertisecentrum op het gebied van sociale veiligheid in en rond scholen, is een bedreiging een ontwrichtende situatie die veel vraagt van zowel de schoolleiding als andere betrokkenen.

Stappenplan

Elke schoolleiding is volgens het expertisecentrum verantwoordelijk voor een actueel stappenplan, geschikt voor verschillende scenario’s. Daarmee moet voor iedereen binnen de school duidelijk zijn wie wat moet doen in welke situatie.

Bij dreiging, zoals bij Samenspel, is de eerste stap dat de schoolleiding direct melding maakt van de dreiging. Afhankelijk van de aard van de dreiging kan dat door 112 te bellen of rechtstreeks contact op te nemen met de eigen contactpersoon bij de politie.

Ook als een draaiboek klaarligt over hoe een school zou moeten omgaan met een dreiging, is de druk om snel te handelen groot. Toch adviseert het expertisecentrum scholen niet zelf te handelen, maar dat altijd in overleg met de politie te doen.

Hoeveelheid dreigmails

Scholen kunnen ook bij School & Veiligheid terecht als ze advies of informatie willen inwinnen over hoe hiermee om te gaan. Wat communiceren ze bijvoorbeeld en wat niet? Wie moeten er allemaal op de hoogte worden gesteld en hoe kan voorkomen worden dat op sociale media nieuws een eigen leven gaat leiden?

Het allerbelangrijkste is dat de rust in een school zo snel mogelijk terugkeert, aldus een woordvoerder. “Daar is iedereen bij gebaat.”

De hulp van het expertisecentrum en de richtlijnen over hoe om te gaan met dreigingen bestaan al langer. Volgens School en Veiligheid is de hoeveelheid dreigmails richting scholen niet merkbaar toegenomen. “We zijn geen datacentrum. Maar we kunnen wel zeggen dat er niet ineens veel meer meldingen bij ons binnenkomen dan voorheen. We hebben recentelijk Zaandam gehad en nu deze school in Amsterdam, maar we zien geen trend.”