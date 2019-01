Basisschool Olympus op IJburg sluit: 'Geen garantie kwaliteit'

Als er geen kinderen zijn, dan zijn er geen kinderen Directeur Mario Wormhoudt

Een kans op een omslag is erg klein. De Olympus is niet de enige school op IJburg die kampt met een dalend aantal leerlingen. De school heeft geprobeerd met campagnes de populariteit te vergroten. "Maar als er geen kinderen zijn, dan zijn er geen kinderen," stelt Wormhoudt over de efficiëntie hiervan.



Voor de kleuters die al samen in een klas zitten wordt gekeken naar een gezamenlijke basisschool. Aan alle 139 leerlingen biedt de schoolbegeleiding aan bij de schoolwissel. "Wie geholpen wil worden, helpen we. Als ouders het zelf willen regelen, respecteren we ook die keuze."



Wormhoudt zegt geëmotioneerd te zijn over het "sombere scenario", maar staat achter het besluit. "Soms moet je eerlijk zijn naar jezelf, naar de ouders voor het beste voor de kinderen."