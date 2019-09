Basisschool in Zuidoost moet dicht vanwege lerarentekort

Het lerarentekort in Nederland eist zijn eerste slachtoffer: basisschool de 16e Montessori in Zuidoost moet sluiten omdat er te weinig leerkrachten zijn. ‘We kunnen goed onderwijs niet meer waarborgen.’

“We hebben het niet gered,” zegt Hubert de Waard, bestuurder van Stichting Sirius, het schoolbestuur waaronder de 16e Montessorischool valt. “We zijn er niet in geslaagd een volledig team te vormen voor de leerlingen.”

De Waard spreekt hoorbaar aangeslagen over de situatie, waarvan hij donderdagavond ouders van de 111 leerlingen tijdens een informatiebijeenkomst op de hoogte heeft gesteld.

Op de basisschool in Gaasperdam zou het team uit een directeur, leerkrachtondersteuner, een conciërge, intern begeleider én vijf leerkrachten moeten bestaan – in werkelijkheid zijn er maar twee leerkrachten. De intern begeleider wordt ingehuurd en de directeur staat door het structurele tekort voor de klas.

‘Rek is eruit’

“We hebben lang geprobeerd de problemen op te lossen met ingehuurde leerkrachten en zzp’ers,” zegt de bestuurder. “En klassen verdelen is op een kleine school als deze lastig. We hebben vijf groepen en missen structureel leerkrachten. Als je twee klassen moet verdelen, betekent dat veertig leerlingen over drie klassen.”

Om de leerlingen niet tekort te doen, heeft het bestuur een pijnlijke beslissing moeten nemen: de school moet dicht. “We kunnen op deze manier geen goed onderwijs waarborgen. De rek is eruit.”

De basisschool kreeg eerder dit jaar, in juli, een onvoldoende van de onderwijsinspectie en is met 111 leerlingen een relatief kleine school. Maar dat is volgens het schoolbestuur niet de reden van sluiting. “Dat is het lerarentekort,” aldus De Waard.

Geen garanties

Op 1 januari sluit de school haar deuren, maar na de herfstvakantie, over drie weken, moeten de leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 al de school hebben verlaten. “Daar is het lerarentekort het grootst.”

Ouders kunnen in de komende weken hun top-3 aan voorkeursscholen doorgeven. Het schoolbestuur probeert vervolgens zoveel mogelijk vrienden bij elkaar te plaatsen, maar kan niets garanderen. “Sommige scholen hebben geen plek, zoals de montessorischool in de buurt.” Ook kan niet gegarandeerd worden dat de leerlingen uit groep 8 bij elkaar blijven.

Onderwijscrisis

De bestuurder benadrukt dat het sluiten van een school geen oplossing is voor het lerarentekort dat in Amsterdam dit jaar is toegenomen. In totaal zijn er in de hoofdstad ruim 280 functies onvervuld.

Onderwijswethouder Marjolein Moorman sprak eerder al van een onderwijscrisis en Lieke Thesingh, voorzitter van Breed Bestuurlijk Overleg in Amsterdam liet weten dat het groeiende lerarentekort ten koste gaat van de onderwijskwaliteit. De 16e Montessori is de eerste school in Nederland die daadwerkelijk moet sluiten omdat het niet voldoende leraren heeft.

“Dit is een noodkreet,” zegt De Waard. “We kunnen niet uitsluiten dat dit vaker gaat gebeuren en worden nog altijd niet serieus genomen.” Daarmee doelt de bestuurder op Prinsjesdag, waarop hij zich zo verheugde. “Er was een innovatiepot, maar er ging geen cent naar onderwijs. Laat de sluiting van deze school een signaal zijn voor heel Nederland.”