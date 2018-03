Basisschool in Noord is lege wietzakjes op schoolplein beu

Ik zit hier al sinds 1990 en heb nooit problemen gehad Mahmoud Maraoui

Op de grond vinden ze weleens peuken of lege zakjes hasj of wiet. "En ze ruiken de walm van de joints," zegt moeder Souaad Idrissi (39) bezorgd. De shop is het gesprek van het schoolplein.



Mahmoud Mahraoui is de eigenaar van de coffeeshop en hij heeft ook een zoon en een dochter op basisschool De Vier Windstreken zitten.



Hij ziet geen probleem, vertelt hij op het schoolplein: "Er zijn overal in de stad coffeeshops bij scholen in de buurt." Later vertelt hij hoe lastig hij het vindt.



"Ik zit hier al sinds 1990 en heb nooit problemen gehad." Maar de school is veranderd, vindt hij. "Toen ik hier kwam, was het een witte school. Nu zijn er vooral Marokkaanse en Turkse moeders die de hele dag niets te doen te hebben - die klagen over mijn shop."



Toch zijn het niet alleen de ouders die zich zorgen maken. Na een paar gesprekken tussen stadsdeel, school en de coffeeshop heeft het bestuur zich tot de gemeente gewend. "Er gebeurde niets," zegt Leinders. De coffeeshop kreeg afgelopen zomer een verlenging van de vergunning, voor de komende drie jaar.



Niet tegenwerken

Sinds kort lijkt de gemeente zich inderdaad met het onderwerp te bemoeien. Mahraoui kreeg vorige week een brief voor een gesprek. Hij wil best helpen naar een oplossing te zoeken. "Ik ga in elk geval niet tegenwerken," zegt hij in zijn brandschone winkel, waar je op de buzzer moet drukken om binnen te komen.



Hij stelt dat hij bij een goed voorstel bereid is zijn onderneming ergens anders voort te zetten. "Maar alleen op verzoek van de gemeente, niet omdat een paar moeders op het schoolplein het willen."