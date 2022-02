Basisschool eist duidelijkheid over nieuw schoolgebouw: ‘Ik ben bereid een pand te kraken’

Er is onduidelijkheid rondom de huisvesting van basisschool Waldorf aan de Werf in Noord. Het nieuwe pand wordt pas in 2026 opgeleverd en een geschikte locatie voor komend jaar is er nog niet. ‘Ze laten ons in de kou staan.’

Leraren, leerlingen en ouders van de basisschool verzamelden zich woensdagochtend voor de Stopera om daar al lesgevend te demonstreren. De klaslokalen zijn met tape afgezet op het plein voor het stadhuis. Met stoepkrijt zijn er cirkeltjes gemaakt die samen een kring vormen. “Kijk juf, ik ga nu iets doen wat op onze echte school nooit mag,” zegt een leerling. Ze rent rondjes in de krijtkring. De juf lacht.

Het is even voor half negen in de ochtend en het plein voor de Stopera doet dienst als schoolplein. Ouders zetten hun kinderen af en doen dan een paar stappen naar achteren. Deze ochtend krijgen alle 97 leerlingen van basisschool Waldorf aan de Werf namelijk het eerste uur buiten les, om te laten zien hoe de school zich voelt: “Ze laten ons in de kou staan,” zegt directeur Jamilah Blom.

Waldorf aan de Werf werd in juni 2020 opgericht via een initiatief van ouders die aan de westkant van Amsterdam-Noord wonen. Het idee: een ‘interculturele buurtschool’ oprichten. En hoewel er genoeg handtekeningen zijn opgehaald en de school inmiddels drie kleuterklassen, een groep 3 en een groep 4 huist, zijn betrokkenen ontevreden.

Carpoolen

Omdat het definitieve pand nog gebouwd wordt en pas in 2026 kan worden opgeleverd, moet de school zich tijdelijk ergens anders vestigen. Tot eind dit jaar krijgen de kinderen les bij het Waterlandplein, een stuk verderop in Noord. Dat druist in tegen het oorspronkelijke idee van de school, zegt Jochem de Vries, een van de initiatiefnemers. “Wij willen een buurtschool zijn. Met name om kansongelijkheid en segregatie tegen te gaan. Een school in de buurt is toegankelijk voor iedereen, nu is de school alleen bereikbaar voor de ouders die er kunnen komen. Het is voor sommige gezinnen wel 7 kilometer rijden om op de locatie te komen,” aldus de vader die twee kinderen op de school heeft.

Ouders zijn bij gebrek aan een andere oplossing een appgroep gestart om afspraken over carpoolen te maken. Dat is volgens De Vries elke dag weer een logistieke puzzel. “Niet iedereen heeft een rijbewijs of een auto.”

Ook ouders Marianne de Feijter en Roel Wessels vinden de huidige situatie onhoudbaar. “Je gunt het je kinderen om zelf op de fiets naar school te gaan. Dat kan nu niet,” zegt De Feijter, die samen met Wessels drie kinderen van 1, 4 en 6 heeft. Wessels: “We hebben erover nagedacht om de kinderen naar een andere school te brengen, maar we geloven in het concept van deze school en het geloof en de wil om dit te laten slagen weegt op tegen wat er nu allemaal gebeurt.”

Er was een andere optie: een tijdelijke locatie op het Zuideinde, maar dat gebouw is te klein om de school tot 2026 in te huisvesten. Blom vindt net als de ouders het idee van elk jaar ‘hoppen’ een ondenkbare en onwenselijke situatie. De optie om lokalen bij te bouwen op het naastgelegen veld werd negatief beoordeeld door de verkeerscommissie en ook bewoners hebben bezwaar ingediend tegen de komst van de school daar.

Onzekerheid

Tijdens de buitenlessen voor de Stopera komt Wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs) langs. Waldorf-directeur Blom overhandigt Moorman een brief waarin staat hoe de onzekere situatie voor leerkrachten is. Blom: “Ik voel me gehoord en gezien, maar we hebben behoefte aan meer. We willen zekerheid.”

Wel zeker is dat de leerlingen niet letterlijk in de kou zullen komen te staan, verzekert Moorman. Er is ondanks veel inspanning nog geen plek gevonden en ze begrijpt de zorgen daarover, zei ze woensdagochtend in de commissievergadering. Het is volgens haar een complexe situatie. Totdat het nieuwe pand is opgeleverd wordt er gezocht naar een oplossing.

De gemeente is er dus mee bezig, maar het gaat de betrokkenen niet snel genoeg. Rea Abermann (42), moeder van twee (7 en 3 jaar oud) is ook een van de initiatiefnemers van de school. “Ik begrijp niet dat leerlingen en leerkrachten zo lang in onzekerheid worden gehouden. De gemeente wist dit twee jaar geleden al.” Abermann vindt het belangrijk dat de school toegankelijk blijft voor iedereen uit de buurt en niet alleen voor kinderen van ouders die de tijd en middelen hebben om kinderen kilometers verderop naar school te brengen. “Ik ben zelfs bereid om een pand te kraken. Dat doe ik voor onze kinderen. Onze toekomst.”