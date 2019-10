Basisschool de Zijderoute ontving veel meer geld dan bekend

De Zijderoute beschikt over drie lokalen in het voormalige gebouw van de Hugo de Grootschool in de Rombout Hogerbeets­straat in West. Beeld Dingena Mol

Bij de start van dit schooljaar heeft de kleinste school van school in Amsterdam bijna een ton ontvangen. Afgelopen week stelde de gemeente na vragen van deze krant dat er 15.000 euro was overgemaakt. Bij nader inzien blijkt dat slechts een deel van het geld te zijn, meldt nu een woordvoerder van onderwijswethouder Marjolein Moorman. Er is ook meebetaald aan inrichtingskosten, onderhoud van het gebouw en studie van docenten. In totaal gaat het om 97.000 euro.

Van het rijk heeft de school 1,5 ton ontvangen. Daarbij is uitgegaan van de prognose van de Zijderoute zelf, dat er bij de opening dit jaar 80 leerlingen zouden zijn. Een deel van het geld zal worden teruggevorderd als groei van de school uitblijft.

Afgelopen maandag sprak de gemeenteraad over de zaak. Wethouder Moorman zei bezorgd te zijn over de situatie. “Vijf leerlingen is eigenlijk geen school.” Ook zei ze de Onderwijsinspectie te hebben gevraagd versneld een bezoek te brengen.