Basisschool De Zeven Zeeën in Noord van plan te fuseren, ouders boos

Basisschool De Zeven Zeeën. Beeld Jean-Pierre Jans

Het idee is om te gaan fuseren met Basisschool De Vier Windstreken in dezelfde buurt, bevestigt het schoolbestuur maandag. Als alles volgens plan gaat, zal dit 1 augustus 2024 gebeuren. In 2019 telde de school nog zeker 195 leerlingen, volgend schooljaar zijn dat er nog 120. Daarmee komt de school onder de zogeheten ‘opheffingsnorm’ van Amsterdam.

Dat het aantal leerlingen zo is afgenomen, komt volgens bestuurder Marton de Pinth van scholenkoepel Innoord simpelweg doordat er te veel basisscholen en te weinig kinderen in de buurt zitten. Volgens ouders is de krimp ook te danken aan bepaalde dingen die in het verleden niet goed werden geregeld door het bestuur, zoals een buitenschoolse opvang en een voorschool.

Ouders kregen afgelopen week een brief met de plannen en zijn nu in rep en roer. In hun appgroep, ingezien door Het Parool, worden allerlei ideeën gedeeld om de plannen tegen te werken of in ieder geval om hun onvrede te uiten. Ouders hebben spandoeken beschilderd, nodigden stadsdeelcommissielid Canan Uyar (PvdA) uit om langs te komen en organiseren woensdag een ouderbijeenkomst.

De ouders vinden onder meer dat ze te laat in het proces zijn ingelicht over de plannen, zegt Uyar, die inmiddels een bijeenkomst met zeker vijftig ouders achter de rug heeft. Ook vinden ouders dat er nog niet goed is onderzocht of hun school de komende jaren niet weer zou kunnen groeien. Uyar heeft vragen gesteld aan de portefeuillehouder in de stadsdeelcommissie. Daarnaast heeft ze contact opgenomen met wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs) om door te geven dat ouders met haar in gesprek willen gaan.

Kansenongelijkheid

“We gaan de strijd aan,” zegt een ouder, die pas uitvoeriger wil reageren na de ouderbijeenkomst. Op de spandoeken die nu wapperen aan de hekken van De Zeven Zeeën staan teksten als ‘Wij zijn klein maar krachtig’ en ‘Wij blijven hier!’, maar ook: ‘Waar blijft de echte kansengelijkheid?!’

Die laatste leus slaat op de geruchten dat in het huidige gebouw van De Zeven Zeeën, waar veel kinderen met een migratieachtergrond opzitten, straks een andere school zal neerstrijken. Ouders hebben daardoor het gevoel dat ze het veld moeten ruimen. Een woordvoerder van wethouder Moorman bevestigt dat er een mogelijkheid is dat de school Waldorf aan de Werf tijdelijk in dit schoolgebouw komt.

Maar, stelt De Pinth: wat er met het huidige gebouw gebeurt staat los van de plannen. “Het is natuurlijk wel zo dat er door een fusie een gebouw leeg komt te staan. Als er dan een andere school op zoek is naar ruimte, kan het zijn dat ze die plek krijgen toegewezen.” Ook de woordvoerder Moorman benadrukt: “Er wordt nooit een school gesloten voor een andere school.”

Nog niet rond

De fusie is nog niet rond, benadrukt De Pinth. “het is een plan waar allerlei partijen nog mee moeten instemmen.” Na het onderzoeken van verschillende scenario’s koos het bestuur hierop in te zetten. “Met de fusie willen we ervoor zorgen dat er één kwalitatief sterke openbare school in de buurt is.”

Die ambitie is in lijn met de Amsterdamse Onderwijsagenda, in 2019 opgesteld door het Breed Bestuurlijk Overleg, de vereniging van de Amsterdamse schoolbesturen in het primair onderwijs. Daarin staat het streven dat er in 2025 geen scholen meer zijn met minder dan tweehonderd leerlingen. Inmiddels zijn al meerdere kleine scholen gefuseerd of gesloten, zoals de Linnaeusschool in Oost en Basisschool Olympus op IJburg.

Los van deze Onderwijsagenda geldt in Amsterdam een opheffingsnorm van 196 leerlingen. Scholen die langer dan drie jaar onder dat aantal leerlingen zitten, kunnen door het Rijk worden gesloten. Het inperken van kleine scholen kan helpen tegen het lerarentekort en de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. In Amsterdam zaten afgelopen jaar 43 van de 231 scholen onder de opheffingsnorm.