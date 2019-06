Basisschool de Waaier moet sluiten door gebrek aan leerlingen

Basisschool de Waaier Beeld Google

Tijdens een informatiebijeenkomst op de school werden donderdagavond de ouders van de ruim 100 leerlingen op de hoogte gebracht van het nieuws dat de Waaier versneld gaat sluiten.

Het gaat al jaren niet goed met de school. Behalve dat het aantal leerlingen drastisch is afgenomen en ver onder de norm gemeentelijke norm van 195 ligt, is ook het verloop van het personeel hoog. Dat terwijl de school met veel zorgkinderen juist gebaat is bij een stevig en stabiel team. “Dan pas kunnen er structurele verbeteringen worden doorgevoerd,” zegt Dorien Nelisse, voorzitter van ASKO, het schoolbestuur waaronder de Waaier valt.

Het bestuur heeft al meerdere jaren extra geld uitgetrokken om de school open te houden. Maar toen afgelopen mei voor het derde jaar op rij een ondermaatse score werd behaald bij de cito-toetsen van groep acht, was het voorbij. Het schoolbestuur vindt het niet verantwoord om de school langer op te houden en heeft besloten de Waaier per 1 augustus te sluiten. ‘De kwaliteit van het onderwijs kan zo niet meer gegarandeerd worden.’

Andere scholen

91 leerlingen moeten daardoor na de zomervakantie naar een andere basisschool in de buurt. Volgens Nelisse zijn er ruim tweehonderd plekken bij scholen in de buurt. “We hebben met negen scholen afspraken gemaakt. Alle ouders kunnen aankomende week bij de scholen terecht om zich te oriënteren en via een formulier hun top-drie doorgeven.”

De bestuursvoorzitter garandeert dat alle kinderen op een school van hun top-3 terechtkomen. “En de leerlingen uit groep 8 van volgend schooljaar en eventueel ook groep 7 blijven bij elkaar.” Basisschool de Nautilus heeft aangegeven dat deze groepen, inclusief leraar, bij hen terecht kunnen.

Uiterlijk 28 juni horen de leerlingen van de andere groepen naar welke basisschool ze na de zomervakantie gaan.